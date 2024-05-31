Breaking News: Yance Sayuri Dicoret, Timnas Indonesia Panggil Malik Risaldi dan Nadeo Argawinata

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia mencoret nama Yance Sayuri dari daftar pemain yang dibawa untuk laga uji coba dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebagai gantinya , menurut pemaparan Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, pelatih Shin Tae-yong sudah memanggil Malik Risaldi dari Madura United dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC

Seperti diketahui, Yance Sayuri mengalami cedera ketika latihan bersama Timnas Indonesia pada Selasa (28/5/2024) lalu. Pemain PSM Makassar itu mengalami masalah pada kaki kirinya.

Sumardji mengatakan Yance akan dipulangkan dari Timnas Indonesia karena cedera pada kaki kirinya. Dia menjelaskan, kondisi Yance tidak memungkinkan untuk tetap diikutsertakan di Skuad Garuda.

"Yance insyaAllah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI (Pencitraan Resonansi Magnetik) karena kondisinya tidak memungkinkan tadi disepakati akan kita pulangkan," kata Sumardji kepada awak media di Stadion Madya, Jakarta pada Jumat (31/5/2024).

Lebih lanjut, Sumardji mengungkapkan pelatih STY akan memanggil dua pemain lagi ke Timnas Indonesia. Mereka adalah Malik Risaldi dan penjaga gawang Nadeo Argawinata.

"Kita akan panggil Malik Risaldi dari Madura United dan juga kita akan panggil Nadeo," ujar Sumardji.