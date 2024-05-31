Senang Bisa Main di RCTI Premium Sports, Pelatih Selangor FC: Bagus untuk Tempa Mental Pemain

JAKARTA – Pelatih Selangor FC, Mohd Nidzam Jami, menyambut baik diadakannya ajang RCTI Premium Sports 2024. Bagi Nidzam, turnamen tersebut dapat dimanfaatkan oleh timnya untuk menempa pemain agar semakin kuat untuk menghadapi Liga Super Malaysia 2024-2025.

Sebagaimana diketahui, Selangor FC merupakan salah satu dari empat tim yang ambil bagian dalam RCTI Premium Sports 2024. Adapun tiga klub lainnya yakni Persija Jakarta, PSIS Semarang, dan satu klub yang juga berasal dari Malaysia yakni Sabah FC.

The Red Giants -julukan Selangor FC- berhasil memastikan tiket ke partai final usai kalahkan Sabah FC pada laga yang berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (30/5/2024). Mereka menang tipis dengan skor 3-2 atas Saddil Ramdani dan kolega.

Usai pertandingan, Nidzam Jamil menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak penyelenggara karena telah mengundang Selangor FC. Menurutnya, kehadiran mereka dan Sabah FC sekaligus untuk mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia. Selain itu, ajang ini sangat baik untuk para pemain The Red Giants sebelum kembali berlaga di kompetisi domestik.

“Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengundang kami di kompetisi ini, saya pikir kami berbesar hati datang untuk merekatkan hubungan kedua negara. Selain itu kami juga sangat senang ada di sini,” kata Nidzam Jamil usai pertandingan, dikutip Jumat (311/5/2024).

“Kami memanfaatkan kesempatan ini untuk menurunkan pemain yang tidak banyak mendapatkan menit bermain di Liga Malaysia. Pada saat yang sama kami juga mematangkan mental kemenangan, supaya kami bisa menciptakan momentum yang bagus di liga nanti,” sambungnya.