HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selangor FC dan Sabah FC Ambil Bagian, Syafril Nasution Ungkap Alasan Hadirkan Klub Malaysia di RCTI Premium Sports 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |23:35 WIB
Selangor FC dan Sabah FC Ambil Bagian, Syafril Nasution Ungkap Alasan Hadirkan Klub Malaysia di RCTI Premium Sports 2024
Laga Selangor FC vs Sabah FC di RCTI Premium Sports 2024. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution, mengungkap alasan mengundang klub Malaysia, yakni Selangor FC dan Sabah FC, di RCTI Premium Sports 2024. Syafril menjelaskan bahwa saat ini yang siap memang klub asal Malaysia, namun memastikan akan ada klub Eropa yang bakal didatangkan pada Juli.

Sebagaimana diketahui, RCTI Premium Sports 2024 telah mulai bergulir pada hari ini, Kamis (30/5/2024). Sebanyak empat tim meramaikan turnamen yang digagas RCTI ini. Empat tim yang dimaksud adalah Persija Jakarta, PSIS Semarang, Selangor FC, dan Sabah FC.

Selangor FC vs Sabah FC. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia

(Laga dua klub Malaysia, Selangor FC vs Sabah FC, di RCTI Premium Sports 2024. Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)

Syafril menyampaikan bahwa sebenarnya pihaknya sudah menyiapkan beberapa opsi selain dua klub asal Malaysia tersebut. Namun, dia masih belum ingin membeberkannya secara detail.

"Sebenarnya tidak hanya Malaysia, kami sudah menyiapkan beberapa tim dari negara lain, seperti Eropa, tapi kami tidak mau meyebutkan dahulu," kata Syafril di Jakarta International Stadium (JIS), Kamis (30/5/2024).

Halaman:
1 2
      
