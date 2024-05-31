Kisah Gila Bojan Hodak: Datang di Persib Bandung saat Masuk Zona Degradasi, Kini Bawa Maung Bandung Juara Liga 1 2023-2024!

KISAH gila Bojan Hodak yang mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024 akan diulas Okezone. Bojan Hodak ditunjuk sebagai pelatih Persib Bandung di pekan keenam Liga 1 2023-2024, atau ketika Maung Bandung menempati peringkat 16 klasemen dengan enam poin.

Sebelum Bojan Hodak memimpin, Persib Bandung ditangani Luis Milla. Dalam tiga laga awal Liga 1 2023-2024 saat itu, Persib Bandung hanya mendapatkan tiga hasil imbang.

(Luis Milla pelatih Persib Bandung di awal musim 2023-2024. (Foto: Persib.co.id)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Luis Milla pun Mundur dari jabatan pelatih Persib Bandung. Setelah itu, posisi Luis Milla diisi caretaker Yaya Sunarya pada pekan keempat dan kelima.

Hasilnya, Persib Bandung kalah 2-4 dari PSM Makassar dan menang 2-1 atas Persik Kediri. Baru di pekan keenam, jabatan pelatih Persib Bandung ditempati Bojan Hodak.

Tiga laga awal Persib Bandung di bawah arahan Bojan Hodak juga tidak berjalan manis. Saat itu, Persib Bandung hanya mendapatkan dua imbang dan satu kalah.

Namun, setelah itu Persib Bandung mendapatkan performa terbaik di bawah asuhan pelatih asal Kroasia ini. Pernah dalam 14 laga beruntun, Persib Bandung tidak terkalahkan dengan koleksi Sembilan menang dan lima imbang.