HOME BOLA LIGA INDONESIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |18:00 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Madura United vs Persib Bandung di Leg II Final Liga 1 2023-2024
Berikut link live streaming Persib Bandung vs Madura United. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

LINK live streaming Madura United vs Persib Bandung di leg II final Liga 1 2023-2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru itu akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, pada Jumat (31/5/2024) pukul 19.00 WIB

Ya, juara Liga 1 2023-2024 akan diketahui pada malam ini lewat hasil laga Madura United vs Persib Bandung. Jelang laga tersebut, Persib punya modal besar.

Persib Bandung vs Madura United

Pasalnya, pada laga leg I final Liga 1 2023-2024, klub berjuluk Maung Bandung itu berhasil meraih kemenangan besar dengan skor 3-0. Ketiga gol itu dicetak oleh Ciro Alves (70’) serta brace David da Silva pada menit ke-90+4 dan 90+12.

Dengan kondisi ini, Persib hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri jadi juara. Situasi Persib berbeda drastis dengan Madura United yang wajib menang dengan skor minimal 4-0 atas Persib jika ingin memastikan diri jadi kampiun.

Meski sudah unggul jauh dan punya modal besar, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, ogah terlena. Dia memastikan bakal mengerahkan seluruh kekuatan Persib kala bertandang ke markas Madura United.

Halaman:
1 2
      
