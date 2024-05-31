Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Meski Kalah 0-3 di Leg I, Madura United Optimis Masih Bisa Juara Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |05:43 WIB
Meski Kalah 0-3 di Leg I, Madura United Optimis Masih Bisa Juara Championship Series Liga 1 2023-2024
Pemain Madura United, Jacob Mahler. (Foto: Instagram/jacob.mahler)
A
A
A

MADURA Madura United dipastikan belum menyerah usai kalah 0-3 dari Persib Bandung di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024. Bahkan menurut bek Madura United, Jacob Mahler, timnya masih berpeluang menjadi juara Championship Series Liga 1 2023-2024.

Karenanya untuk mewujudkan peluang itu, bek asal Singapura tersebut berjanji akan bermain maksimal untuk bisa kalahkan Persib. Laga leg II final Championship Series Liga 1 2023-2024 sendiri akan dimainkan di markas Madura United, yakni di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024).

“Jadi kami fokus untuk game besok dan kami masih punya 90 menit di kandang untuk bermain. Kami harus bermain dan berikan 100 persen. Tentu sulit tapi saya rasa semuanya terutama di Madura, kita semua bersama-sama, kami ingin berjuang bersama dan mendukung satu sama lain,” ujar Jacob Mahler di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024)

Bek yang mengenakan nomor punggung 5 ini membenarkan ini merupakan musim pertamanya di Madura United. Bahkan pertama kalinya bermain di Liga Indonesia.

Persib Bandung vs Madura United

Jacob Mahler mengaku senang di musim pertamanya sudah mampu membawa Madura United ke babak final meski sebelumnya harus naik turun di papan klasemen. Namun timnya menunjukan kerja keras hingga bisa bersaing di perebutan juara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/10/11/1653855/hasil-liga-champions-liverpool-dan-barcelona-menang-chelsea-tumbang-lbc.webp
Hasil Liga Champions: Liverpool dan Barcelona Menang, Chelsea Tumbang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/philippe_coutinho.jpg
Inter Milan Vs Liverpool, Philippe Coutinho Jagokan Siapa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement