3 Nama Dirumorkan Bakal Jadi Pelatih Arema FC, Salah Satunya Mantan Juru Taktik Persebaya Surabaya

Arema FC masih mencari pelatih baru untuk Liga 1 2024-2025. (Foto: Media Arema FC)

MALANG - Arema FC sampai saat ini masih mencari pelatih baru untuk mengarungi Liga 1 2024-2025.#mce_temp_url# Terbaru ada tiga nama yang dirumorkan tengah dilirik Arema FC dan salah satunya merupakan mantan juru taktik sang rival, Persebaya Surabaya.

Sosok tiga pelatih itu yakni Milomir Seslija, mantan Pelatih Persis Solo. Milo, sapaan akrabnya itu pernah mengarsiteki tim Arema FC pada 2018 - 2020. Sosok Milo santer dikabarkan balikan dengan Arema FC usai kontraknya berakhir dengan Laskar Sambernyawa, julukan Persis.

Sosok kedua tak lain yang digadang-gadang kandidat pelatih Arema FC, tak lain adalah Widodo Cahyono Putro. Mantan pelatih Arema FC musim lalu ini sukses menyelamatkan Arema FC, dari jeratan degradasi.

Tercatat selama 10 pertandingan memimpin Arema FC, pelatih kelahiran Cilacap ini berhasil membawa Arema FC meraih lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan. Di tangan dingin Widodo, Arema FC yang dengan skuad seadanya berhasil lolos di laga terakhir seri reguler Liga 1 musim 2023 - 2024.

Sedangkan satu nama yang konon dikaitkan dengan Arema FC, yakni Aji Santoso. Aji Santoso memang sebelum menjadi pelatih Persebaya Surabaya, sempat melatih Arema FC di musim 2016 - 2017.

Saat itu pria kelahiran Kepanjen, Kabupaten Malang, memimpin Arema FC di 17 pertandingan, dengan catatan 7 kemenangan, dan lima kali masing-masing imbang dan kalah. Meski demikian, sosok Aji kemungkinan tipis menukangi Singo Edan, karena bumbu rivalitasnya ketika masih mengarsiteki Persebaya, hingga berujung tragedi Kanjuruhan.

General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menyampaikan, seluruh kandidat nama-nama pelatih telah masuk ke kantong manajemen. Namun siapa saja itu, ia meminta bersabar menunggu.