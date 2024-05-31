Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Madura United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Bakal Kerahkan Seluruh Kekuatan Maung Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 31 Mei 2024 |01:00 WIB
Jelang Madura United vs Persib Bandung, Bojan Hodak Bakal Kerahkan Seluruh Kekuatan Maung Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, bakal mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi Madura United di leg II final Championship Series Liga 1 2023-2024. Untuk itu, ia akan membawa seluruh pemainnya saat bertandang ke maarkas Madura United

Bojan Hodak mengatakan keputusan untuk memboyong seluruh pemainnya harus dilakukan. Selain karena dalam keadaan siap tempur, ini merupakan laga terakhir Liga 1 2023-2024.

“Semuanya (pemain) kami bawa ke Madura, termasuk semua kiper. Karena ini laga terakhir di musim ini, jika kami menang maka mereka yang bermain di sini akan mendapat medali,” jelas Bojan Hodak sebelum keberangkatan ke Madura, Jumat (31/5/2024).

Meski demikian, pelatih asal Kroasia ini sedikit dipusingkan. Pasalnya, dia belum bisa menentukan komposisi sebelas pemain yang akan tampil di babak pertama dalam menghadapi Madura United nanti.

Persib Bandung

“Semua oke, tidak ada yang cedera dan tidak ada yang mau cedera. Hari ini semua pemain hadir di latihan, semua pemain akan pergi bersama kami dan ini jadi masalah bagi saya untuk memilih sebelas pemain pertama,” bebernya.

Halaman:
1 2
      
