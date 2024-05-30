Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Pratama Arhan Usai Debutnya Bersama Suwon FC Berujung Kartu Merah

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |18:31 WIB
Janji Pratama Arhan Usai Debutnya Bersama Suwon FC Berujung Kartu Merah
Pratama Arhan kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SUWON – Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan, angkat bicara soal debutnya bersama klub Korea Selatan, Suwon FC, yang harus berujung kartu merah. Dia pun berjanji bakal memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan untuk bermain kembali.

Ya, pada Minggu 26 Mei 2024, Pratama Arhan resmi menjalani debut bersama Suwon FC di K-League atau kasta tertinggi Liga Korea Selatan 2024. Sayangnya, Suwon FC harus menelan kekalahan 0-1 dari Jeju United di pertandingan lanjutan Liga Korea Selatan yang berlangsung di Jeju World Cup Stadium itu.

Pratama Arhan

Dalam laga tersebut, Pratama Arhan tampil dari bangku cadangan dan masuk ke lapangan pada menit ke-73. Dia menggantikan Jeong Dong-ho.

Namun, laga baru berjalan tiga menit, Pratama Arhan harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Pasalnya, dia dituding melakukan pelanggaran keras kepada pemain lawan sehingga membuatnya mendapat kartu merah.

Pratama Arhan pun mengaku kecewa dan sedih debutnya harus tercoreng kartu merah. Dia pun gagal menyelamatkan Suwon FC dari kekalahan. Namun, ia mengaku mendapat pelajaran berharga dari laga tersebut untuk membuatnya tampil lebih baik ke depannya.

“Saya mendapat kartu merah dalam debut saya. Saya kecewa dan sedih karena tidak bisa membantu tim karena kartu merah tersebut. Namun, saya telah belajar banyak dari pengalaman ini dan akan membantu saya meningkatkan permainan saya di masa depan,” kata Pratama Arhan, dikutip dari Chosun, Kamis (30/5/2024).

“Hal tersebut memberikan saya banyak kekuatan untuk bangkit dan memperbaiki kesalahan serta kekurangan saya dengan lebih bersemangat. Saya akan lebih fokus di masa depan dan membantu tim meraih kemenangan dengan penampilan terbaik saya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita bola lainnya
