SEBANYAK 4 pemain abroad Timnas Indonesia yang absen di pemusatan latihan (TC) hari Pertama jelang lawan Irak dan Filipina akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain untuk menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Dari 22 pemain yang dipanggil, ada 4 pemain yang absen di TC hari Pertama yang dilangsungkan di Lapangan B, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/5/2024) sore WIB. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?
Berikut 4 pemain abroad Timnas Indonesia yang absen di TC hari Pertama jelang lawan Irak dan Filipina:
4. Justin Hubner (Cerezo Osaka)
Justin Hubner belum bergabung karena Cerezo Osaka masih akan melakoni pertandingan. Sesuai jadwal, Cerezo Osaka masih akan bertandang ke markas Kyoto Sanga di lanjutan Liga 1 Jepang 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024.
Meski peluang Justin Hubner bermain agak kecil, tetap saja tenaga bek 20 tahun itu bisa saja dibutuhkan sang pelatih sewaktu-waktu.
3. Jordi Amat (JDT)
Belum diketahui kenapa Jordi Amat telat bergabung. Padahal, Johor Darul Ta’zim telah melakoni laga pamungkas mereka sebelum FIFA Matchday Juni 2024 pada Sabtu, 25 Mei 2024.
Sekarang satu harapannya Jordi Amat dalam kondisi baik-baik saja. Kehadiran bek 31 tahun itu dibutuhkan untuk menguatkan lini pertahanan skuad Garuda.