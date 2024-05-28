Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Absen di TC Hari Pertama Jelang Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Pratama Arhan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |17:19 WIB
4 Pemain Abroad Timnas Indonesia yang Absen di TC Hari Pertama Jelang Lawan Irak dan Filipina, Nomor 1 Pratama Arhan!
Pratama Arhan, 1 dari 4 pemain abroad Timnas Indonesia yang absen di TC hari pertama. (Foto: Instagram/@pratamaarhan8)
A
A
A

SEBANYAK 4 pemain abroad Timnas Indonesia yang absen di pemusatan latihan (TC) hari Pertama jelang lawan Irak dan Filipina akan diulas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain untuk menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 22 pemain yang dipanggil, ada 4 pemain yang absen di TC hari Pertama yang dilangsungkan di Lapangan B, Senayan, Jakarta pada Selasa (29/5/2024) sore WIB. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 4 pemain abroad Timnas Indonesia yang absen di TC hari Pertama jelang lawan Irak dan Filipina:

4. Justin Hubner (Cerezo Osaka)

Justin Hubner

Justin Hubner belum bergabung karena Cerezo Osaka masih akan melakoni pertandingan. Sesuai jadwal, Cerezo Osaka masih akan bertandang ke markas Kyoto Sanga di lanjutan Liga 1 Jepang 2024 pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Meski peluang Justin Hubner bermain agak kecil, tetap saja tenaga bek 20 tahun itu bisa saja dibutuhkan sang pelatih sewaktu-waktu.

3. Jordi Amat (JDT)

Jordi Amat

Belum diketahui kenapa Jordi Amat telat bergabung. Padahal, Johor Darul Ta’zim telah melakoni laga pamungkas mereka sebelum FIFA Matchday Juni 2024 pada Sabtu, 25 Mei 2024.

Sekarang satu harapannya Jordi Amat dalam kondisi baik-baik saja. Kehadiran bek 31 tahun itu dibutuhkan untuk menguatkan lini pertahanan skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652809/gregoria-mariska-lega-tim-bulu-tangkis-beregu-putri-indonesia-lolos-ke-semifinal-sea-games-2025-mbb.webp
Gregoria Mariska Lega Tim Bulu Tangkis Beregu Putri Indonesia Lolos ke Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/ole_romeny.jpg
Nyaris Cetak Gol! Ole Romeny Buktikan Kualitas Meski Oxford United Dihajar Swansea City
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement