Media Vietnam Ikut Soroti Kisruh Pertengkaran Shin Tae-yong dengan Elkan Baggott

MEDIA Vietnam, Soha.vn, ikut soroti kisruh pertengkaran Shin Tae-yong dengan Elkan Baggott. Kabar tak sedap ini muncul jelang Timnas Indonesia melakoni dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pada dua laga terakhir Grup F putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia diketahui akan melawan Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Laga melawan Timnas Irak akan digelar lebih dahulu, yakni pada 6 Juni 2024.

Kemudian, skuad Garuda baru akan menghadapi Timnas Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Timnas Indonesia sendiri diketahui punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Sebab, pasukan Shin Tae-yong kini menduduki urutan kedua di klasemen sementara Grup F dengan 7 poin, unggul 4 angka dari Vietnam yang mengekor di posisi ketiga.

Dengan kondisi ini, Timnas Indonesia hanya perlu meraih satu kemenangan lagi untuk merebut satu tiket tersisa melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Untuk melakoni laga penting tersebut, Shin Tae-yong pun memanggil para pemain terbaik Tanah Air.

Tetapi, tak ada nama Elkan Baggott dalam daftar skuad Timnas Indonesia. Sontak, hal ini jadi sorotan besar hingga memicu munculnya isu pertengkaran antara Shin Tae-yong dengan Elkan Baggott.

Dugaan perselisihan ini muncul usai Elkan Baggott tak datang saat Shin Tae-yong membutuhkannya untuk memperkuat Timnas Indonesia U-23. Tepatnya, hal itu terjadi kala Timnas Indonesia U-23 berhadapan dengan Timnas Guinea U-23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024.

Tetapi, Elkan Baggott tak kunjung hadir memperkuat Timnas Indonesia U-23. Padahal, dirinya sudah tak memiliki agenda bersama timnya, yakni Ipswich Town, kala itu.