HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil LA Galaxy vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Banyak Lakukan Penyelamatan, Toros Tetap Kalah 1-3

Rio Eristiawan , Jurnalis-Kamis, 30 Mei 2024 |12:39 WIB
Hasil LA Galaxy vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Banyak Lakukan Penyelamatan, <i>Toros</i> Tetap Kalah 1-3
Aksi Maarten Paes di laga LA Galaxy vs FC Dallas. (Foto: Reuters)
A
A
A

CARSON - Penjaga gawang naturalisasi Indonesia, Maarten Paes susah payah menjaga gawangnya saat FC Dallas bertamu ke markas Los Angeles (LA) Galaxy di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2024, pada Kamis (30/5/2024) siang WIB. Paes pun banyak melakukan penyelamatan krusial, namun pada akhirnya LA Galaxy tetap bisa mencetak gol dan tim berjuluk Toros itu pun kalah dengan skor 1-3.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

LA Galaxy langsung memberikan ancaman pada menit kedua, tetapi pemain bertahan FC Dallas masih bisa mengatasinya dan membuat gawang Maarten Paes tetap aman. Sayangnya pada menit ketiga melalui serangan balik cepat, Dejan Joveljić yang tak mendapatkan penjagaan sukses menjebol gawang Maarten Paes.

Sementara pada menit ketujuh, Maarten Paes sukses menggagalkan tendangan Dejan Joveljić dari dalam kotak penalti. Maarten Paes kembali membuat penyelamatan pada menit ke-15 untuk memblok tendangan Gabriel Pec.

FC Dallas pun sukses menyamakan keadaan pada menit ke-22, setelah Patrickson Delgado sukses memanfaatkan umpan dari Marco Farfan. Sementara pada menit ke-29, Maarten Paes harus menghentikan salah satu penyerang LA Galaxy dan wasit menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran.

Maarten Paes di laga LA Galaxy vs FC Dallas

Beruntungnya, Maarten Paes sukses membaca arah bola untuk menggagalkan tendangan penalti yang dilakukan oleh Gabriel Pec. Meski bola rebound dari tepisan Maarten Paes sempat ditendang Dejan Joveljić dan masuk ke dalam gawang, tetapi wasit tak mengesahkan gol tersebut karena sudah berada di posisi offside.

Meski Memiliki beberapa peluang, tetapi para pemain LA Galaxy kesulitan untuk menembus gawang Maarten Paes. Alhasil, LA Galaxy dan FC Dallas menutup babak pertama dengan hasil imbang 1-1.

