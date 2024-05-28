Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Irak, Yance Sayuri Justru Cedera di Sesi Latihan Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |20:13 WIB
Jelang Lawan Irak, Yance Sayuri Justru Cedera di Sesi Latihan Timnas Indonesia
Momen Yance Sayuri mengalami cedera di sesi latihan Timnas Indonesia. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Kabar kurang baik datang dari sesi latihan Tim Nasional (Timnas) Indonesia jelang melawan Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pasalnya oemain PSM Makassar, Yance Sayuri terlihat mengalami cedera dalam sesi latihan tersebut.

Timnas Indonesia memulai pemusatan latihan (TC) dengan menggelar sesi latihan perdana di Lapangan B, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024) sore WIB. Pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, Yance tiba-tiba saja terjatuh saat menjalani menu latihan jogging yang sudah dilewati beberapa putaran.

Pemain berusia 26 tahun itu langsung mendapat perawatan oleh tim dokter Timnas Indonesia yang berada di pinggir lapangan. Yance tampaknya mengalami masalah pada paha kirinya.

Sehingga paha kirinya harus diperban. Yance pun juga harus dibopong oleh tim medis saat menuju keluar lapangan. Tentunya ini menjadi kabar buruk bagi pemain berusia 26 tahun tersebut.

Sesi latihan Timnas Indonesia

Pasalnya, Yance harus menderita cedera di sesi latihan perdana bersama Timnas Indonesia. Sementara, belum diketahui pasti seberapa parah cedera yang dialaminya.

Selain Yance, Nathan Tjoe-A-On juga sempat terpantau mengalami kendala. Paha kiri pemain Swansea City itu sempat dikompres. Namun perlahan, kondisinya tampak membaik dan mampu melahap sesi latihan hingga habis.

Halaman:
1 2
      
