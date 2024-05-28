Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura Malam Ini: Menanti Aksi Zahra Muzdalifah!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |17:00 WIB
Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura Malam Ini: Menanti Aksi Zahra Muzdalifah!
Pemain Timnas Putri Indonesia, Zahra Muzdalifah. (Foto: Instagram/zahmuz12)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura dapat Anda ketahui di artikel ini. Untuk yang belum tahu, Garuda Pertiwi akan melawan Singapura di laga uji coba yang akan dimainkan di Stadion Madya, pada Selasa (28/5/2024) pukul 19.00 WIB nanti.

Pertandingan tersebut pun akan menjadi spesial untuk pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Sebab meski sudah ditunjuk menangani Zahra Muzdalifah dan kawan-kawan sejak Februari 2024 lalu, Mochizuki belum pernah melatih timnas putri senior di sebuah laga resmi.

Sebelumnya Mochizuki sibuk dengan timnas putri kelompok umur. Sehingga tak heran banyak menantikan bagaimana racikan pelatih asal Jepang tersebut terhadap Timnas Putri Indonesia.

Mochizuki pun mengharapkan debutnya bersama Timnas Putri Indonesia berbuah manis. Tentu kemenangan menjadi target yang diincar Mochizuki.

Timnas Putri Indonesia

“Ini memang pertandingan pertama saya dan tentunya harapan saya adalah menang. Dimulai dari sini, bahwasannya harapannya sepak bola wanita Indonesia akan terus berkembang,” ungkap Mochizuki kepada awak media, dikutip Selasa (28/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188412/timnas_putri_indonesia-3CTU_large.jpg
Klasemen Sementara Grup A SEA Games 2025 Kelar Timnas Putri Indonesia vs Singapura: Garuda Pertiwi Jaga Asa Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188405/timnas_putri_indonesia-mXE2_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura di SEA Games 2025: Garuda Pertiwi Menang Comeback 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188395/timnas_putri_indonesia-3h2X_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Singapura: Nur Farhanah Cetak Gol, Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188384/timnas_putri_indonesia-cX1m_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura di SEA Games 2025 Sore Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/51/1652781/berlaga-di-pro-liga-2026-klub-voli-perumda-tirta-bhagasasi-jadi-tim-terbaik-jabar-2025-frb.webp
Berlaga di Pro Liga 2026, Klub Voli Perumda Tirta Bhagasasi Jadi Tim Terbaik Jabar 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/ole_romeny.jpg
Nyaris Cetak Gol! Ole Romeny Buktikan Kualitas Meski Oxford United Dihajar Swansea City
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement