Link Live Streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura Malam Ini: Menanti Aksi Zahra Muzdalifah!

LINK live streaming Timnas Putri Indonesia vs Singapura dapat Anda ketahui di artikel ini. Untuk yang belum tahu, Garuda Pertiwi akan melawan Singapura di laga uji coba yang akan dimainkan di Stadion Madya, pada Selasa (28/5/2024) pukul 19.00 WIB nanti.

Pertandingan tersebut pun akan menjadi spesial untuk pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Sebab meski sudah ditunjuk menangani Zahra Muzdalifah dan kawan-kawan sejak Februari 2024 lalu, Mochizuki belum pernah melatih timnas putri senior di sebuah laga resmi.

Sebelumnya Mochizuki sibuk dengan timnas putri kelompok umur. Sehingga tak heran banyak menantikan bagaimana racikan pelatih asal Jepang tersebut terhadap Timnas Putri Indonesia.

Mochizuki pun mengharapkan debutnya bersama Timnas Putri Indonesia berbuah manis. Tentu kemenangan menjadi target yang diincar Mochizuki.

“Ini memang pertandingan pertama saya dan tentunya harapan saya adalah menang. Dimulai dari sini, bahwasannya harapannya sepak bola wanita Indonesia akan terus berkembang,” ungkap Mochizuki kepada awak media, dikutip Selasa (28/5/2024).