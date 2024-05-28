Pertandingan Sengit di RCTI Premium Sports Derbi Serumpun: Indonesia vs Malaysia, Nonton Streaming di Vision+

Anda bisa menyaksikan pertandingan RCTI Premium Sports melalui live streaming di Vision+ (Foto: MNC Media)

JAKARTA – RCTI Premium Sports akan menghadirkan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim raksasa dari Indonesia dan Malaysia. Empat klub unggulan akan bertanding memperebutkan supremasi di Jakarta International Stadium (JIS) pada 30 Mei dan 2 Juni 2024.

Pada Kamis, 30 Mei 2024, Selangor FC akan melawan Sabah FC, sementara pada hari yang sama Persija Jakarta akan melawan PSIS Semarang. Pada Minggu, 2 Juni 2024 dua tim yang kalah akan memperebutkan posisi juara ketiga.

Dan untuk dua tim yang menang akan beradu di babak final pada tanggal yang sama dengan perebutan juara 3 yaitu Minggu, 2 Juni 2024. Jangan lewatkan aksi seru para pemain bintang dari kedua negara. Dukung klub jagoan Anda.

