HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pertandingan Sengit di RCTI Premium Sports Derbi Serumpun: Indonesia vs Malaysia, Nonton Streaming di Vision+

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |13:03 WIB
Pertandingan Sengit di RCTI Premium Sports Derbi Serumpun: Indonesia vs Malaysia, Nonton Streaming di Vision+
Anda bisa menyaksikan pertandingan RCTI Premium Sports melalui live streaming di Vision+ (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – RCTI Premium Sports akan menghadirkan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim raksasa dari Indonesia dan Malaysia. Empat klub unggulan akan bertanding memperebutkan supremasi di Jakarta International Stadium (JIS) pada 30 Mei dan 2 Juni 2024.

Pada Kamis, 30 Mei 2024, Selangor FC akan melawan Sabah FC, sementara pada hari yang sama Persija Jakarta akan melawan PSIS Semarang. Pada Minggu, 2 Juni 2024 dua tim yang kalah akan memperebutkan posisi juara ketiga.

Dan untuk dua tim yang menang akan beradu di babak final pada tanggal yang sama dengan perebutan juara 3 yaitu Minggu, 2 Juni 2024. Jangan lewatkan aksi seru para pemain bintang dari kedua negara. Dukung klub jagoan Anda.

Nonton live streaming di Vision+ dengan membeli paket “Derbi Serumpun” hanya dengan harga Rp 29.000,- atau Anda bisa klik di sini untuk nonton pertandingannya. Saksikan pertarungan sengit di RCTI Premium Sports!

Download Vision+ dan jangan lupa berikan rating bintang 5 di Play Store dan bagikan pengalaman streaming terbaik Anda pakai Vision+.

Nikmati berbagai konten di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia.

Telusuri berita bola lainnya
