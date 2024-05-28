JAKARTA – RCTI Premium Sports akan menghadirkan turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim raksasa dari Indonesia dan Malaysia. Empat klub unggulan akan bertanding memperebutkan supremasi di Jakarta International Stadium (JIS) pada 30 Mei dan 2 Juni 2024.
Pada Kamis, 30 Mei 2024, Selangor FC akan melawan Sabah FC, sementara pada hari yang sama Persija Jakarta akan melawan PSIS Semarang. Pada Minggu, 2 Juni 2024 dua tim yang kalah akan memperebutkan posisi juara ketiga.
Dan untuk dua tim yang menang akan beradu di babak final pada tanggal yang sama dengan perebutan juara 3 yaitu Minggu, 2 Juni 2024. Jangan lewatkan aksi seru para pemain bintang dari kedua negara. Dukung klub jagoan Anda.
