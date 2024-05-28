Menanti Racikan Shin Tae-yong di Sesi Latihan Timnas Indonesia yang Digelar di Lapangan B Senayan Sore Ini

MENANTI racikan Shin Tae-yong di sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar di lapangan B Senayan sore ini, Selasa (28/5/2024). Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk menyegel tempat di babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi lolos ke babak Ketiga, pelatih Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaik.

(Nathan Tjoe-A-On sudah tiba di Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Mayoritas dari 22 pemain yang dipanggil sudah merapat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. Rencananya pada sore ini, sesi latihan perdana pun digelar.

Ada dua nama yang dipastikan absen di sesi latihan hari Pertama, yakni Justin Hubner dan Jay Idzes. Justin Hubner masih harus membela Cerezo Osaka pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Begitu juga dengan Jay Idzes yang harus memperkuat Venezia FC di dua laga playoff promosi Serie A. Sesuai jadwal, Venezia akan bertandang ke markas Cremonese pada Kamis, 31 Mei 2024 dini hari WIB dan menjamu lawan yang sama pada Senin, 3 Juni 2024 dini hari WIB.

Laga ini krusial bagi Venezia FC. Sebab, kemenangan atas Cremonese bakal mengantarkan Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025.