Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menanti Racikan Shin Tae-yong di Sesi Latihan Timnas Indonesia yang Digelar di Lapangan B Senayan Sore Ini

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |11:22 WIB
Menanti Racikan Shin Tae-yong di Sesi Latihan Timnas Indonesia yang Digelar di Lapangan B Senayan Sore Ini
Shin Tae-yong bakal memimpin sesi latihan Timnas Indonesia sore ini. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

MENANTI racikan Shin Tae-yong di sesi latihan Timnas Indonesia yang digelar di lapangan B Senayan sore ini, Selasa (28/5/2024). Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk menyegel tempat di babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi lolos ke babak Ketiga, pelatih Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaik.

Nathan Tjoe-A-On sudah tiba di Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Nathan Tjoe-A-On sudah tiba di Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Mayoritas dari 22 pemain yang dipanggil sudah merapat ke pemusatan latihan Timnas Indonesia di Jakarta pada Senin, 27 Mei 2024. Rencananya pada sore ini, sesi latihan perdana pun digelar.

Ada dua nama yang dipastikan absen di sesi latihan hari Pertama, yakni Justin Hubner dan Jay Idzes. Justin Hubner masih harus membela Cerezo Osaka pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Begitu juga dengan Jay Idzes yang harus memperkuat Venezia FC di dua laga playoff promosi Serie A. Sesuai jadwal, Venezia akan bertandang ke markas Cremonese pada Kamis, 31 Mei 2024 dini hari WIB dan menjamu lawan yang sama pada Senin, 3 Juni 2024 dini hari WIB.

Laga ini krusial bagi Venezia FC. Sebab, kemenangan atas Cremonese bakal mengantarkan Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652521/target-emas-timnas-voli-putra-indonesia-beraksi-di-ajang-sea-games-2025-di-mnctv-ucz.webp
Target Emas, Timnas Voli Putra Indonesia Beraksi di Ajang SEA Games 2025 di MNCTV
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/timnas_indonesia_u_22_vs_filipina.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 Vs Filipina di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement