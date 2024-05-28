Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Naturalisasi yang Telat Gabung TC Timnas Indonesia, Nomor 1 Jay Idzes!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |07:14 WIB
2 Pemain Naturalisasi yang Telat Gabung TC Timnas Indonesia, Nomor 1 Jay Idzes!
Jay Idzes jadi salah satu pemain naturalisasi yang telat gabung TC Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) untuk menghadapi Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. TC sendiri dimulai sejak Senin 27 Mei 2024 kemarin.

Dua pemain naturalisasi dikabarkan telat gabung ke TC Timnas Indonesia kali ini. Mereka adalah Justin Hubner dan Jay Idzes.

Pihak PSSI mengatakan keduanya masih ada agenda dengan klub mereka masing-masing. Hal tersebut yang membuat Hubner dan Idzes harus telat bergabung ke TC Timnas Indonesia.

Justin Hubner masih menjalani agenda padat pada Juni 2024 bersama Cerezo Osaka. Bek andalan Timnas Indonesia itu masih menjalani agenda pada 1 Juni 2024 saat menghadapi Kyoto Purple Sanga.

Hal serupa juga dialami Jay Idzes yang masih menjalani agenda bersama Venezia di babak playoff promosi Serie B. Venezia bakal menghadapi Cremonense pada babak final playoff pada 31 Mei dan 3 Juni 2024.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga terakhir di fase grup putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK)

Halaman:
1 2
      
