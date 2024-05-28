Kata-Kata Maarten Paes Jadi Sorotan Jelang Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina: Tak Ada Waktu untuk Menyesal!

Maarten Paes masih berjuang agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

KATA-kata kiper FC Dallas, Maarten Paes, menjadi sorotan jelang laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melalui unggahan di akun Instagram-nya, Maarten Paes mengaku tidak menyesali apa yang pernah dibuatnya.

“Tidak ada waktu untuk menyesal. Lanjut ke berikutnya,” tulis Maarten Paes di Instagram, sembari menampilkan foto-fotonya saat membela FC Dallas.

(Maarten Paes belum tentu main di laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Alhasil, banyak netizen yang bertanya-tanya, apakah unggahan ini muncul efek belum sahnya Maarten Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia? Sejatinya Maarten Paes telah resmi memegang paspor Indonesia sejak Selasa, 30 April 2024.

Namun, kiper 25 tahun itu tak bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia. Alasannya Maarten Paes pernah membela Timnas Belanda U-21 ketika usianya menginjak 22 tahun.

Menurut regulasi bagi pemain yang ingin berpindah negara/asosiasi, dilarang memperkuat tim nasional lain ketika usianya telah melewati 21 tahun, baik di level junior maupun senior. Kondisi ini yang tengah diperjuangkan PSSI.

PSSI membawa masalah Maarten Paes ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) dan melihat masih ada celah agar kiper berdarah Belanda itu eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kemudian pertanyaan muncul, kapan sidang CAS Maarten Paes digelar? Ini yang belum tahu jawabannya.