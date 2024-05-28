Absen di Laga Persib Bandung vs Madura United, Marc Klok: Stres Sekali

MARC Klok akui stres saat dirinya harus absen ketika Persib Bandung menghadapi Madura United di Leg I final Championship Series Liga 1 2023/2024 di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (26/5/2024) malam.

Marc Klok stres lantaran di laga tersebut, pemilik nomor punggung 23 ini tidak bisa ikut bermain setelah mengalami cedera. Tepatnya di bagian otot kakinya.

“Stres sekali karena berbeda kalau nonton dengan main. Kemarin, otot saya ketarik di sesi latihan. Tentu saya kecewa sekali,” ungkap Marc Klok.

Meski demikian, gelandang berdarah Belanda ini percaya dengan timnya dan rekan-rekan setimnya. Terbukti, Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0.

“Saya bangga dengan hasil ini, satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpi, bagi saya, bagi Bandung dan bagi semuanya. Sedikit lagi,” katanya.

Marc Klok pun berharap proses pemulihannya berjalan dengan lancar. Sehingga dia bisa turut andil di leg II yang akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024).