Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Absen di Laga Persib Bandung vs Madura United, Marc Klok: Stres Sekali

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |06:22 WIB
Absen di Laga Persib Bandung vs Madura United, Marc Klok: Stres Sekali
Marc Klok absen di Leg I Persib Bandung vs Madura United karena cedera (Foto: Persib)
A
A
A

MARC Klok akui stres saat dirinya harus absen ketika Persib Bandung menghadapi Madura United di Leg I final Championship Series Liga 1 2023/2024 di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (26/5/2024) malam.

Marc Klok stres lantaran di laga tersebut, pemilik nomor punggung 23 ini tidak bisa ikut bermain setelah mengalami cedera. Tepatnya di bagian otot kakinya.

“Stres sekali karena berbeda kalau nonton dengan main. Kemarin, otot saya ketarik di sesi latihan. Tentu saya kecewa sekali,” ungkap Marc Klok.

Meski demikian, gelandang berdarah Belanda ini percaya dengan timnya dan rekan-rekan setimnya. Terbukti, Persib berhasil memenangkan pertandingan dengan skor telak 3-0.

“Saya bangga dengan hasil ini, satu langkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpi, bagi saya, bagi Bandung dan bagi semuanya. Sedikit lagi,” katanya.

Marc Klok pun berharap proses pemulihannya berjalan dengan lancar. Sehingga dia bisa turut andil di leg II yang akan digelar di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jumat (31/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188207//beckham_putra_ledek_thom_haye_kelar_laga_persib_bandung_vs_borneo_fc_beckhamput7-AKsM_large.jpg
Pemain Timnas Indonesia Beckham Putra Ledek Thom Haye Kelar Laga Persib Bandung vs Borneo FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188140//thom_haye_dan_beckham_putra_sempat_adu_mulut_di_laga_persib_bandung_vs_borneo_fc_pesonapersibcom-zsDZ_large.jpg
Momen Thom Haye Marah-Marah ke Beckham Putra di Laga Persib Bandung vs Borneo FC, Malah Kena Omel Balik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188133//1_bobotoh_meninggal_dunia_saat_menyaksikan_laga_persib_bandung_vs_borneo_fc_di_super_league_2025_2026_persibcoid-KRg6_large.jpg
Kronologi Bobotoh Meninggal Dunia saat Saksikan Laga Persib Bandung vs Borneo FC di GBLA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/49/3188131//ramon_tanque_akhirnya_mencetak_gol_pertama_untuk_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_persibcoid-k7gl_large.jpg
Respons Bojan Hodak Setelah Ramon Tanque Cetak Gol Pertama untuk Persib Bandung di Laga Melawan Borneo FC
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/11/1652323/ketum-ffi-yakin-timnas-futsal-indonesia-dapat-runtuhkan-dominasi-emas-thailand-di-sea-games-2025-qvv.webp
Ketum FFI Yakin Timnas Futsal Indonesia dapat Runtuhkan Dominasi Emas Thailand di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/15/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Janji Upgrade Prestasi di SEA Games 2025 Thailand
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement