HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Marc Klok Absen di Laga Persib Bandung vs Madura United pada Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |06:07 WIB
Penyebab Marc Klok Absen di Laga Persib Bandung vs Madura United pada Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024
Marc Klok kala membela Persib Bandung. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PENYEBAB Marc Klok absen di laga Persib Bandung vs Madura United pada leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024 terungkap. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, membeberkannya.

Bojan Hodak menyebut Marc Klok mengalami cedera. Alhasil, pemilik nomor punggung 23 itu tidak dimainkan bahkan tak masuk daftar susunan pemain Persib.

Marc Klok

Diakui Bojan Hodak, dirinya tak mau ambil risiko dengan tetap memainkan Marc Klok. Dia pun memilih mengistirahatkan sang pemain agar bisa memulihkan kondisinya.

Meski absen di leg I, Bojan Hodak yakin Marc Klok bisa tersedia di laga leg II final Championship Series Liga 1 2023-2024. Kehadirannya tentu saja jadi penting demi membawa Persib keluar sebagai jawara.

“Marc kakinya mengalami nyeri pada ototnya dua hari lalu,” ujar Bojan Hodak usai pertandingan.

“Jadi, saya tidak mau mengambil risiko. Tidak ada cedera yang berat, tapi dua hari telalu mepet untuk memulihkan kondisi. Tapi saya percaya dia siap untuk laga berikutnya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
