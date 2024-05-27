Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Pratama Arhan Jalani Debut yang Buruk di Suwon FC, Asnawi Mangkualam Kirim Semangat

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |17:32 WIB
Pratama Arhan Jalani Debut yang Buruk di Suwon FC, Asnawi Mangkualam Kirim Semangat
Pratama Arhan jalani debut yang kelam bersama Suwon FC. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEOGWIPO – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan menjalani debut yang buruk bersama Suwon FC di Liga 1 Korea Selatan 2024 lantaran langsung terkena kartu merah saat baru bermain empat menit. Melihat rekannya tengah terpuruk, Asnawi Mangkualam lantas mengirim pesan semangat kepada Pratama Arhan.

Ya, Pratama Arhan akhirnya diberikan kepercayaan untuk debut di K-League dalam pertandingan Jeju United vs Suwon FC di Jeju World Cup Stadium, Seogwipo, Korea Selatan pada Minggu 26 Mei 2024. Tampil pada menit ke-76 saat Suwon FC tengah kalah 0-1 dari Jeju United, empat menit bermain Arhan justru diganjar kartu merah usai melakukan pelanggaran keras.

Tentunya itu adalah debut yang amat buruk. Arhan yang diharapkan bisa mencuri perhatian di sisa babak kedua Jeju United vs Suwon FC justru harus diusir dari wasit karena terkena kartu merah.

Tentu kejadian itu memukul mental Pratama Arhan. Untuk itu, sebagai kapten Timnas Indonesia sekaligus rekan Arhan, Asnawi pun langsung memberikan semangat untuk fullback kiri Garuda tersebut.

Asnawi Mangkualam semangati Pratama Arhan

Asnawi mengucapkan semangat kepada agar agar sang pemain nantinya bisa tampil lebih maksimal bersama Suwon FC di kesempatan selanjutnya.

"Semangat," tulis Asnawi saat memposting ulang postigan Garuda Revolution dalam story Instagram pribadinya @asnawi_bhr.

