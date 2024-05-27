Maarten Paes Belum Jelas, Shin Tae-yong Berani Panggil Cyrus Margono untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina?

MAARTEN Paes belum jelas, Shin Tae-yong berani panggil Cyrus Margono untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina.

Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Shin Tae-yong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan bakal ada penambahan dua pemain.

(Maarten Paes belum eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Banyak netizen yang menilai, dua pemain itu adalah Maarten Paes dan Calvin Verdonk. Maarten Paes sedang menunggu hasil sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia.

Sayangnya hingga kini, belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Maarten Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Calvin Verdonk belum dirapatkan Komisi X dan III DPR RI.

Padahal, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024. Karena itu, Maarten Paes dan Calvin Verdonk kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024.

Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Maarten Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Shin Tae-yong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono?