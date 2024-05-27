Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Belum Jelas, Shin Tae-yong Berani Panggil Cyrus Margono untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |10:38 WIB
Maarten Paes Belum Jelas, Shin Tae-yong Berani Panggil Cyrus Margono untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina?
Cyrus Margono dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina. (Foto: Instagram/@cmargono)
A
A
A

MAARTEN Paes belum jelas, Shin Tae-yong berani panggil Cyrus Margono untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina? Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 22 pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina.

Jumlah ini terhitung kecil, mengingat Shin Tae-yong biasanya menyertakan 26-28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan bersama skuad Garuda. Namun, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan bakal ada penambahan dua pemain.

Maarten Paes belum eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

(Maarten Paes belum eligible untuk memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

Banyak netizen yang menilai, dua pemain itu adalah Maarten Paes dan Calvin Verdonk. Maarten Paes sedang menunggu hasil sidang Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk memastikan keabsahannya memperkuat Timnas Indonesia.

Sayangnya hingga kini, belum ada tanda-tanda hasil CAS terkait Maarten Paes segera keluar. Sementara itu, berkas naturalisasi Calvin Verdonk belum dirapatkan Komisi X dan III DPR RI.

Padahal, batas pendaftaran pemain untuk laga melawan Irak bakal ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024. Karena itu, Maarten Paes dan Calvin Verdonk kemungkinan besar absen melawan Irak pada 6 Juni 2024 dan diharapkan bisa turun kontra Filipina pada 11 Juni 2024.

Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Maarten Paes tak tersedia untuk laga melawan Irak dan Filipina, apakah Shin Tae-yong kepikiran untuk memanggil penjaga gawang Panathinaikos B, Cyrus Margono?

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187751/giovanni_van_bronckhorst-f9u0_large.jpg
Media Inggris Sebut Posisi Giovanni van Bronckhorst Terancam di Liverpool, Soroti Kabar Dilirik Latih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/05/11/1652199/ketum-ffi-michael-sianipar-kami-punya-potensi-raih-emas-di-sea-games-2025-pyc.jpg
Ketum FFI Michael Sianipar: Kami Punya Potensi Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/05/timnas_filipina_u_22_vs_myanmar.jpg
Filipina Menggila! Hajar Myanmar, Kirim Sinyal Bahaya ke Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement