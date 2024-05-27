Penampakan Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Drastis!

Ranking FIFA Timnas Indonesia melesat drastis jika menang atas Irak dan Filipina. (Foto: PSSI)

PENAMPAKAN ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Irak dan Filipina di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak (6 Juni 2024) dan Filipina (11 Juni 2024) di dua laga pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk lolos ke babak selanjutnya. Meski hanya membutuhkan satu kemenangan lagi, pelatih Timnas Indoneisa Shin Tae-yong memiliki target lain.

(Shin Tae-yong menargetkan Timnas Indonesia menang atas Irak dan Filipina. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Ia berani menargetkan kemenangan untuk Timnas Indonesia di dua laga tersebut. Selain meloloskan Timnas Indonesia ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027, ranking FIFA skuad Garuda juga akan meroket.

Menurut perhitungan Okezone di laman football-ranking.com, kemenangan atas Irak dan Filipina membuat skuad Garuda mendapatkan tambahan 31,14 poin di ranking FIFA. Hal itu dengan rincian 19,3 poin jika menang atas Irak serta 11,84 poin andai menumbangkan The Azkals -julukan Filipina.

Kondisi itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1,133.84 angka, dari yang awalnya 1,102,70. Lantas, negara mana saja yang digeser Timnas Indonesia jika menang atas Irak dan Filipina?

Mereka ialah Kepulauan Faroe yang kini menempati peringkat 133 dunia, Kepulauan Solomon (132), Rwanda (131), Gambia (130), Niger (129), Republik Afrika Tengah (128) dan Sudan (127).