HOME BOLA LIGA INDONESIA

Menang Telak 3-0 atas Madura United, Bojan Hodak Ungkap Kunci Sukses Permainan Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |22:02 WIB
Persib Bandung menang 3-0 atas Madura United di leg I Final Liga 1 2023-2024. (Foto: Instagram/maduraunited.fc)
A
A
A

BANDUNG – Kemenangan telak diraih Persib Bandung atas Madura United di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024, pada Minggu 26 Mei 2024. Menurut pelatih Persib, Bojan Hodak, kemenangan 3-0 yang diraih Maung Bandung di Stadion si Jalak Harupat itu berkat permainan sabar mereka yang menunggu sampai Madura United kelelahan dan melakukan kesalahan.

Pelatih asal Kroasia ini akui Madura United bermain dengan sangat bagus terutama di 30 menit babak pertama. Bahkan Sapeh Kerrab tidak berhenti melakukan pressing hingga tidak mengizinkan Persib memainkan permainan yang diinginkan.

“Tapi tidak mungkin untuk terus bermain seperti itu 90 menit. Jadi cepat atau lambat, kami tahu waktunya akan tiba,” ungkap Bojan Hodak usai pertandingan, dikutip Senin (27/5/2024).

Alhasil, Persib berhasil mencetak tiga gol melalui Ciro Alves (70’) serta dua gol lainnya diciptakan David da Silva (90+4, 90+11’). Sehingga Persib menang dengan skor 3-0.

Bojan Hodak

“Kami juga memiliki dua peluang di lima menit akhir babak pertama. Pada babak kedua, 10-15 menit itu pertandingan berjalan satu arah dan hanya menjadi milik Persib. Saya rasa mungkin mereka itu bermain terlalu menekan dan memainkan tempo terlalu tinggi,” sambungnya.

Pelatih berkepala plontos ini pun merasa perlu memberikan apresiasi kepada para pemainnya terutama di lini pertahanan. Terbukti, Madura United tidak bisa menciptakan banyak peluang hingga mencetak gol.

Halaman:
1 2
      
