Penyebab Madura United Kalah 0-3 dari Persib Bandung di Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024

PENYEBAB Madura United kalah 0-3 dari Persib Bandung di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024 terungkap. Caretaker Madura United, Rakhmat Basuki, menyebut timnya kehilangan momentum dalam laga itu.

Ya, Madura United harus mengakui ketangguhan dari Persib kala berlaga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024 malam WIB. Laskar Sapeh Kerrab -julukan Madura United- kandas dengan skor telak 0-3.

Rakhmat Basuki memastikan bahwa ini bukan hasil yang diinginkan. Namun, dia tetap memberi apresiasi kepada para pemainnya lantaran sudah berusaha dengan sangat baik.

“Kita mendominasi permainan di babak pertama, kita kehilangan momentum, hingga akhirnya di babak kedua Persib bisa keluar dari tekanan, mereka melakukan sepakbola yang sangat efektif dan kami gagal mengantisipasi itu,” ujar Rakhmat Basuki usai pertandingan.

“Jadi, ya kami harus mengakui bahwa malam ini memang Persib bermain dengan sangat baik,” lanjutnya.

Meski demikian, dari tiga gol yang tercipta, Rakhmat sesalkan gol kedua dan ketiga yang diciptakan David da Silva. Pasalnya, gol tercipta di perpanjangan waktu babak kedua.

“Yang jelas, yang pertama adalah pemain kurang fokus, kehilangan konsentrasi, mereka lupa bahwa tim yang membutuhkan gol banyak ketika sistemnya adalah home away,” ucap Rakhmat.

“Ketika mereka bisa mencetak satu gol maka akan mengejar lagi untuk mencetak dua gol. Jadi, fokus itu yang hilang dari pemain,” lanjutnya.

“Dan kedua adalah kepercayaan diri kami yang menurun. Jadi awalnya kami bisa mendikte permainan, di statistik kami bisa mendominasi permainan, tapi kita juga harus melihat performa di lapangan memang efektivitas Persib Bandung malam ini sangat luar biasa,” tutur Rakhmat.