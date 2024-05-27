Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Madura United Kalah 0-3 dari Persib Bandung di Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |00:33 WIB
Penyebab Madura United Kalah 0-3 dari Persib Bandung di Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024
Laga Persib Bandung vs Madura United. (Foto: Madura United)
A
A
A

PENYEBAB Madura United kalah 0-3 dari Persib Bandung di leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024 terungkap. Caretaker Madura United, Rakhmat Basuki, menyebut timnya kehilangan momentum dalam laga itu.

Ya, Madura United harus mengakui ketangguhan dari Persib kala berlaga di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu 26 Mei 2024 malam WIB. Laskar Sapeh Kerrab -julukan Madura United- kandas dengan skor telak 0-3.

Persib Bandung vs Madura United

Rakhmat Basuki memastikan bahwa ini bukan hasil yang diinginkan. Namun, dia tetap memberi apresiasi kepada para pemainnya lantaran sudah berusaha dengan sangat baik.

“Kita mendominasi permainan di babak pertama, kita kehilangan momentum, hingga akhirnya di babak kedua Persib bisa keluar dari tekanan, mereka melakukan sepakbola yang sangat efektif dan kami gagal mengantisipasi itu,” ujar Rakhmat Basuki usai pertandingan.

“Jadi, ya kami harus mengakui bahwa malam ini memang Persib bermain dengan sangat baik,” lanjutnya.

Meski demikian, dari tiga gol yang tercipta, Rakhmat sesalkan gol kedua dan ketiga yang diciptakan David da Silva. Pasalnya, gol tercipta di perpanjangan waktu babak kedua.

“Yang jelas, yang pertama adalah pemain kurang fokus, kehilangan konsentrasi, mereka lupa bahwa tim yang membutuhkan gol banyak ketika sistemnya adalah home away,” ucap Rakhmat.

“Ketika mereka bisa mencetak satu gol maka akan mengejar lagi untuk mencetak dua gol. Jadi, fokus itu yang hilang dari pemain,” lanjutnya.

“Dan kedua adalah kepercayaan diri kami yang menurun. Jadi awalnya kami bisa mendikte permainan, di statistik kami bisa mendominasi permainan, tapi kita juga harus melihat performa di lapangan memang efektivitas Persib Bandung malam ini sangat luar biasa,” tutur Rakhmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/05/51/1651977/kontingen-bulu-tangkis-indonesia-terbang-ke-thailand-siap-tempur-di-sea-games-2025-vzs.webp
Kontingen Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand: Siap Tempur di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/01/persib_bandung_thom_haye.jpg
Link Live Streaming Persib Vs Borneo FC di Super League Malam Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement