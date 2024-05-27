Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

5 Pemain Top Liverpool yang Bakal Dibuang Pelatih Arne Slot, Nomor 1 Diminati Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 27 Mei 2024 |20:06 WIB
5 Pemain Top Liverpool yang Bakal Dibuang Pelatih Arne Slot, Nomor 1 Diminati Real Madrid
Arne Slot resmi gantikan Jurgen Klopp sebagai pelatih Liverpool. (Foto: Reuters)
A
A
A

ADA 5 pemain top Liverpool yang bakal dibuang pelatih Arne Slot di bursa transfer musim panas 2024. Tentunya kelima nama besar itu sejatinya masih bisa bersinar di Liverpool, namun ada peluang pelatih baru The Reds tersebut takkan membutuhkan mereka untuk musim 2024-2025 mendatang.

Tentu hadirnya Slot akan mengubah banyak hal di Liverpool, termasuk skuad mereka. Slot akan mempertahankan pemain yang sekiranya masuk ke dalam skema permainannya. Sehingga pemain yang tak masuk tersebut akan dibuang, sekali pun itu nama pemain besar di Liverpool. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pemain Top Liverpool yang Bakal Dibuang Pelatih Arne Slot:

5. Nathaniel Phillips

Nathaniel Phillips

Nat Phillips dipinjamkan Liverpool ke dua klub di musim 2023-2024, yakni Celtic dan Cardiff City. Phillips kini lebih banyak dipinjamkan ketimbang bermain di tim utama.

Karena itu, jika Slot merasa kehadiran Phillips memang tidak dibutuhkan, maka bisa saja bek berusia 27 tahun itu dijual pada musim panas 2024 nanti. Perginya Phillips juga membuka peluang bagi Slot untuk membeli bek berkualitas baru untuk Liverpool.

4. Konstantinos Tsimikas

Konstantinos Tsimikas

Kontrak Tsimikas masih panjang di Liverpool, yakni hingga musim panas 2027. Hanya saja ia kesulitan menembus skuad utama, di musim ini saja ia hanya mengoleksi 13 penampilan saja bersama Liverpool di Liga Inggris 2023-2024.

Tsimikas masih kalah saing dengan Andrew Robertson yang merupakan fullback kiri andalan Liverpool.

Halaman:
1 2 3
      
Advertisement