HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Bantai Madura United 3-0 di Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Alberto Rodriguez Makin Pede Tatap Leg II

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 26 Mei 2024 |23:46 WIB
Persib Bandung Bantai Madura United 3-0 di Leg I Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Alberto Rodriguez Makin Pede Tatap Leg II
Para pemain Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Bek Persib Bandung, Alberto Rodriguez, mengomentari hasil manis yang diraih timnya kala melawan Madura United di laga leg I final Championship Series Liga 1 2023-2024. Mendapati Persib berhasil menang besar 3-0, Alberto Rodriguez menjadi lebih percaya diri menatap laga leg II.

Ya, Persib menang dengan skor telak saat menjamu Madura United di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (26/5/2024) malam WIB. Klub berjuluk Maung Bandung itu menang dengan skor 3-0.

Persib Bandung vs Madura United

Ciro Alves membuka keunggulan Persib lewat golnya pada menit ke-70. Kemudian, dua gol lainnya dicetak David da Silva pada menit ke 90+4 dan 90+11.

“Sekarang saya merasa senang, baik itu pencapaian tim dan diri saya pribadi. Permainan yang bagus, atmosfer yang bagus,” ungkap Alberto Rodriguez usai pertandingan.

Namun demikian, bek bernomor punggung 22 ini meminta Persib untuk tetap fokus di pekan ini. Sebab, laga leg II hanya berjarak lima hari.

Halaman:
1 2
      
