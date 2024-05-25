Bertemu Mirwan Suwarso, Pertanda Emil Audero Gabung Como 1907 atau Timnas Indonesia?

BERTEMU Mirwan Suwarso, pertanda Emil Audero gabung Como 1907 atau Timnas Indonesia? Como 1907 yang baru saja promosi ke Serie A 2024-2025, membutuhkan pemain-pemain tambahan berkualitas demi menjaga eksistensi mereka di kasta teratas sepakbola Italia.

Dalam sebuah wawancara, perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso mengaku sering berkontak dengan kiper Inter Milan yang memiliki darah Indonesia, Emil Audero. Sayangnya, Mirwan Suwarso mengatakan gaji Emil Audero terlalu tinggi.

(Emil Audero bertemu dengan perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso. (Foto: Instagram/@msuwarso)

Tak lama setelah mengeluarkan pernyataan di atas, Emil Audero dan Mirwan Suwarso mengadakan pertemuan. Dalam unggahan stories Mirwan Suwarso, terdapat dirinya, Emil Audero dan Susie Hatadji.

Apakah ini pertanda Emil Audero bakal Gabung Como 1907 di musim 2024-2025? Selain Berpotensi Gabung Como 1907, bisa saja pertemuan ini membuka Peluang kiper 27 tahun memperkuat Timnas Indonesia.

Sebab, Como 1907 beberapa kali membantu PSSI. Terbaru, Como 1907 memfasilitasi Timnas Indonesia U-20 untuk menggelar pemusatan latihan di markas mereka sebelum turun di Toulon Cup 2024.

Kehadiran Emil Audero dibutuhkan Timnas Indonesia di saat Maarten Paes belum eligible memperkuat Garuda. Jika nantinya Emil Audero dan Maarten Paes bergabung, betapa kuatnya sektor penjaga gawang Timnas Indonesia.