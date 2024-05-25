Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertemu Mirwan Suwarso, Pertanda Emil Audero Gabung Como 1907 atau Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |10:00 WIB
Bertemu Mirwan Suwarso, Pertanda Emil Audero Gabung Como 1907 atau Timnas Indonesia?
Emil Audero bertemu dengan perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso. (Foto: Instagram/@msuwarso)
A
A
A

BERTEMU Mirwan Suwarso, pertanda Emil Audero gabung Como 1907 atau Timnas Indonesia? Como 1907 yang baru saja promosi ke Serie A 2024-2025, membutuhkan pemain-pemain tambahan berkualitas demi menjaga eksistensi mereka di kasta teratas sepakbola Italia.

Dalam sebuah wawancara, perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso mengaku sering berkontak dengan kiper Inter Milan yang memiliki darah Indonesia, Emil Audero. Sayangnya, Mirwan Suwarso mengatakan gaji Emil Audero terlalu tinggi.

Emil Audero bertemu dengan perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso. (Foto: Instagram/@msuwarso)

(Emil Audero bertemu dengan perwakilan Como 1907 Mirwan Suwarso. (Foto: Instagram/@msuwarso)

Tak lama setelah mengeluarkan pernyataan di atas, Emil Audero dan Mirwan Suwarso mengadakan pertemuan. Dalam unggahan stories Mirwan Suwarso, terdapat dirinya, Emil Audero dan Susie Hatadji.

Apakah ini pertanda Emil Audero bakal Gabung Como 1907 di musim 2024-2025? Selain Berpotensi Gabung Como 1907, bisa saja pertemuan ini membuka Peluang kiper 27 tahun memperkuat Timnas Indonesia.

Sebab, Como 1907 beberapa kali membantu PSSI. Terbaru, Como 1907 memfasilitasi Timnas Indonesia U-20 untuk menggelar pemusatan latihan di markas mereka sebelum turun di Toulon Cup 2024.

Kehadiran Emil Audero dibutuhkan Timnas Indonesia di saat Maarten Paes belum eligible memperkuat Garuda. Jika nantinya Emil Audero dan Maarten Paes bergabung, betapa kuatnya sektor penjaga gawang Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/51/3187518/shin_tae_yong_tiba_di_jakar_ta_malam_ini_shintaeyong7777-UAor_large.jpg
Shin Tae-yong Tiba di Jakarta Malam Ini, Resmi Takkan Latih Timnas Indonesia Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187296/timur_kapadze_resmi_jadi_pelatih_fc_navbahor-RhAi_large.jpg
Kata-Kata FC Navbahor Usai Tikung Pelatih Timur Kapadze dari Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187292/timnas_indonesia-hDX9_large.jpg
Demi Transfer Ilmu, Legenda Timnas Indonesia Ingatkan Pelatih Baru Wajib Gandeng Juru Taktik Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/51/3187352/shin_tae_yong_resmi_ke_indonesia_shintaeyong7777-UidO_large.jpg
Shin Tae-yong Resmi Balik ke Indonesia, Ada Kaitan dengan Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/03/timnas_vietnam_u_22.jpg
Link Live Streaming Vietnam Vs Laos Laga Pembuka SEA Games 2025 Sore Ini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement