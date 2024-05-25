Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Jadi Perhatian Khusus Media Vietnam, Nomor 1 Neymar-nya Belanda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 25 Mei 2024 |09:01 WIB
5 Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia yang Jadi Perhatian Khusus Media Vietnam, Nomor 1 Neymar-nya Belanda!
Ole Romeny diharapkan bersedia memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

SEBANYAK 5 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang menjadi perhatian khusus media Vietnam akan diulas Okezone. Timnas Indonesia yang selangkah lagi lolos ke babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berbenah.

PSSI dikabarkan masih mendekati sejumlah pemain Keturunan berkualitas demi mendongkrak performa skuad Garuda. Media Vietnam, The Thao 247, melihat ada lima pemain Keturunan grade A yang Berpotensi segera mendapatkan paspor Indonesia. Siapa saja?

Berikut 5 calon pemai naturalisasi Timnas Indonesia yang menjadi perhatian khusus media Vietnam:

5. Jairo Riedewald (Crystal Palace)

Jairo Riedewald

Kualitas Jairo Riedewald jangan pernah diragukan lagi. Pengalamannya mentas tujuh tahun di kasta teratas Liga Inggris membuktikan gelandang 27 tahun ini bukanlah pemain kaleng-kaleng.

Beredar Kabar, Jairo Riedewald akan tiba di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni 2024. Jika benar hadir di Indonesia, eks pemain Ajax Amsterdam ini disinyalir bakal menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia.

4. Emil Audero (Inter Milan)

Emil Audero

Setelah tak dipanggil ke Timnas Italia untuk Euro 2024, Emil Audero disinyalir menyerah untuk memburu satu tempat di posisi penjaga gawang skuad Gli Azzurri.

Paling realistis bagi Emil Audero adalah menjadi kiper Timnas Indonesia. Tenaganya dibutuhkan saat skuad Garuda melakoni laga-laga sengit di babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

