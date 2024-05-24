Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Satu-satunya Negara Peserta Euro 2024 yang Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |19:57 WIB
Ini Satu-satunya Negara Peserta Euro 2024 yang Pernah Dikalahkan Timnas Indonesia
Timnas Indonesia U-23 pernah mengalahkan Turki U-20 di ISG 2013. (Foto: AFC)
A
A
A

SATU-satunya negara peserta Euro 2024 yang pernah dikalahkan Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Euro 2024 akan dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

Sebanyak 24 negara akan bersaing memperebutkan gelar paling bergengsi di turnamen antarnegara paling bergengsi di Benua Biru tersebut. Dari 24 negara itu, enam di antaranya pernah dihadapi Timnas Indonesia.

Robin van Persie saat menghadapi Timnas Indonesia pada 2013. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

(Robin van Persie saat menghadapi Timnas Indonesia pada 2013. (Foto: Heru Haryono/Okezone.com)

Sebut saja Slovakia, Republik Ceko, Kroasia, Belanda, Denmark dan Turki. Dari enam negara itu, satu di antaranya pernah dikalahkan Timnas Indonesia.

Hanya saja, kemenangan itu disabet Timnas Indonesia bukan di level senior, melainkan U-23. Medio 2013, Indonesia menjadi tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) yang dilangsungkan di Palembang, Sumatera Selatan.

Sejumlah cabang olahraga Olimpiade dipertandingkan di ISG 2013, salah satunya sepakbola. Sebanyak tujuh negara ambil bagian di cabang olahraga sepakbola, yakni tuan rumah Indonesia, Irak, Maroko, Palestina, Arab Saudi, Suriah dan Turki.

Saat itu, ketika sejumlah negara menurunkan tim U-23 mereka, lain halnya dengan Turki. Negara yang tergabung di bawah payung UEFA ini menurunkan tim U-20.

Meski menurunkan tim U-20, Turki sanggup finis sebagai juara Grup A, mengungguli Arab Saudi, Suriah dan Irak. Finis sebagai juara Grup A membuat Turki berhak lolos ke semifinal dan menghadapi runner-up Grup B, Timnas Indonesia U-23.

Halaman:
1 2
      
