Shin Tae-yong Bahagia, Kevin Diks Dikabarkan Didukung sang Keluarga untuk Perkuat Timnas Indonesia!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin Bahagia. Sebab, pemain FC Copenhagen Kevin Diks kabarnya mendapat dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Diks dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Diks masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain Keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

(Kevin Diks dikabarkan belum pernah dihubungi PSSI. (Foto: Instagram/@garudiaspora_id)

Namun, beredar Kabar, Kevin Diks batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapat larangan dari keluarganya. Baru-baru ini, admin akun Instagram @garudadiaspora_id dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Diks.

Dari pihak keluarga mengatakan, Kevin Diks selalu memikirkan Timnas Indonesia. Jika kabar ini benar adanya, jelas kabar yang membahagiakan bagi pencinta sepakbola Tanah Air.

“Kevin Diks justru memikirkan banyak terkait Timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya,” tulis akun Instagram @garudadiaspora_id.