4 Pemain Nusantara United Ditempa dengan Klub Singapura, El Rumi Beberkan Tujuannya: Demi Ketahanan Mental!

EMPAT pemain Nusantara United ditempa dengan klub Singapura, Balestier Khalsa FC, jelang Liga 2024-2025. Presiden Nusantara United, El Rumi, pun membeberkan tujuannya, yakni agar pemain-pemain Nusantara United makin berkualitas ke depan

Ya, Nusantara United menitipkan empat pemainnya untuk berlatih bersama tim Liga Singapura, Balestier Khalsa FC. Langkah itu sebagai persiapan tim itu menyambut Liga 2024-2025.

Keempat pemain binaan akademi Nusantara United tersebut, yakni Bena Aktama, Faisal Rizky, Reycredo Beremanda, dan Dino Tri Laksana. Program itu digelar demi penguatan kerja sama antara Nusantara United dan Balestier Khalsa sebagai sesama klub di regional ASEAN.

El Rumi mengatakan langkah itu pihaknya lakukan agar pemain-pemain Nusantara United makin berkualitas ke depan. Tentunya, hal itu demi kepentingan timnya.

"Sepakbola profesional adalah olahraga yang makin kompetitif. Bakat memang dibutuhkan, tapi ketahanan mental dan tekad yang nyata sangat penting untuk bisa sukses dalam ekosistem ini," ucap El Rumi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Jumat (24/5/2204).