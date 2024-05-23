Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:30 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Laga Timnas Indonesia vs Irak dapat disaksikan secara live di RCTI. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu menjadi sebuah pertandingan yang amat penting untuk pasukan Garuda.

Sebab kemenangan atas Irak akan mengantarkan Timnas Indonesia ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Perlu diketahui, saat ini Garuda bertengger di posisi kedua pada Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Pasukan Shin Tae-yong telah mengoleksi 7 poin dari dua kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Vietnam yang menjadi pesaing terkuat Timnas Indonesia di Grup F pun baru memiliki tiga poin, yang membuat satu kemenangan saja sudah cukup bagi Justin Hubner dan kawan-kawan untuk lanjut ke babak selanjutnya.

Sedangkan bagi Irak yang kini memuncaki klasemen Grup F dengan 12 poin telah memastikan diri lolos ke babak ketiga. Jadi, bagi Irak laga melawan Timnas Indonesia takkan berarti apa-apa.

Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Kendati demikian, Irak tentu tetap mengincar kemenangan demi bisa mengakhiri babak kedua tersebut sebagai jawara Grup F. Sehingga Timnas Indonesia tak boleh berharap banyak Irak akan mengendurkan kekuatannya saat kedua tim berjumpa di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024 pukul 16.00 WIB mendatang.

Lantas bagaimana jika Timnas Indonesia gagal kalahkan Irak? Garuda masih memiliki berpeluang lolos saat melawan Filipina di laga pamungkas Grup F.

