5 Negara yang Diprediksi Calon Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Inggris

Timnas Inggris jadi tim yang paling difavoritkan juara di Euro 2024 (Foto: Reuters)

LIMA negara yang diprediksi calon kuat juara Euro 2024 akan dibahas Okezone. Inggris menjadi salah satu yang paling dijagokan untuk meraih trofi Euro 2024.

UEFA Euro 2024 akan digelar pada 14 Juni hingga 14 Juli di Jerman. Sebanyak 24 tim akan memperebutkan trofi Henri Delaunay yang saat ini tengah dipegang oleh Timnas Italia. Berikut lima negara yang diprediksi jadi calon kuat juara Euro 2024

5. Portugal





Timnas Portugal tampil sempurna di fase kualifikasi Piala Eropa 2024. Dari 10 laga, Cristiano Ronaldo dan kolega sukses melahap kemenangan pada semua laga tersebut.

Portugal mengakhiri kualifikasi dengan catatan 36 gol dan hanya kebobolan dua kali saja. Ini akan menjadi turnamen pertama mereka bersama pelatih Roberto Martinez, dan Cristiano Ronaldo akan semakin terpacu meraih trofi di kancah internasional setelah gagal di Piala Dunia 2022

4. Prancis





Timnas Prancis melalui fase kualifiikasi dengan catatan hampir sempurna. Mereka hanya gagal menang sekali saja dari delapan pertandingan. Itu adalah hasil imbang 2-2 kontra Yunani, namun secara keseluruhan, tim asuhan Didier Deschamps melalui kualifikasi dengan positif.

Timnas Prancis sukses mencapai final Piala Dunia 2022 lalu. Mereka masih menjadi kekuatan utama di sepakbola Eropa dan menatap Piala Eropa 2024 sebagai salah satu unggulan.