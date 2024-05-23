Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Diprediksi Calon Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Inggris

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |11:57 WIB
5 Negara yang Diprediksi Calon Kuat Juara Euro 2024, Nomor 1 Inggris
Timnas Inggris jadi tim yang paling difavoritkan juara di Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA negara yang diprediksi calon kuat juara Euro 2024 akan dibahas Okezone. Inggris menjadi salah satu yang paling dijagokan untuk meraih trofi Euro 2024.

UEFA Euro 2024 akan digelar pada 14 Juni hingga 14 Juli di Jerman. Sebanyak 24 tim akan memperebutkan trofi Henri Delaunay yang saat ini tengah dipegang oleh Timnas Italia. Berikut lima negara yang diprediksi jadi calon kuat juara Euro 2024

5. Portugal


Timnas Portugal tampil sempurna di fase kualifikasi Piala Eropa 2024. Dari 10 laga, Cristiano Ronaldo dan kolega sukses melahap kemenangan pada semua laga tersebut.

Portugal mengakhiri kualifikasi dengan catatan 36 gol dan hanya kebobolan dua kali saja. Ini akan menjadi turnamen pertama mereka bersama pelatih Roberto Martinez, dan Cristiano Ronaldo akan semakin terpacu meraih trofi di kancah internasional setelah gagal di Piala Dunia 2022

4. Prancis


Timnas Prancis melalui fase kualifiikasi dengan catatan hampir sempurna. Mereka hanya gagal menang sekali saja dari delapan pertandingan. Itu adalah hasil imbang 2-2 kontra Yunani, namun secara keseluruhan, tim asuhan Didier Deschamps melalui kualifikasi dengan positif.

Timnas Prancis sukses mencapai final Piala Dunia 2022 lalu. Mereka masih menjadi kekuatan utama di sepakbola Eropa dan menatap Piala Eropa 2024 sebagai salah satu unggulan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/11/1650231/klasemen-liga-inggris-takhta-arsenal-digoyang-chelsea-liverpool-mulai-bangkit-kgc.webp
Klasemen Liga Inggris: Takhta Arsenal Digoyang Chelsea, Liverpool Mulai Bangkit
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/02/01/neymar_jr.jpg
Mengejutkan! Mantan Rekan Ungkap Kebiasaan Tak Lazim Neymar di Kamar Mandi, Ternyata Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement