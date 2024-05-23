Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadir saat Persib Bandung di Papan Bawah, Bojan Hodak Ikut Senang Kini Maung Bandung Bersaing di Final Championship Seris Liga 1 2023-2024

Miftahul Ghani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |18:32 WIB
Hadir saat Persib Bandung di Papan Bawah, Bojan Hodak Ikut Senang Kini Maung Bandung Bersaing di Final Championship Seris Liga 1 2023-2024
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/MPI)
BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak senang timnya bisa bersaing di final Championship Series Liga 1 2023-2024 meski klub tersebut sempat terpuruk di awal kedatangannya. Bojan Hodak mengaku sejatinya ia tak berbuat banyak, namun berkat perjuangan para pemain yang tak pernah menyerah membuat Persib mampu bangkit dan kini bersaing memperebutkan gelar juara.

Pelatih asal Kroasia itu mengakui saat pertama kali menangani Persib, Marc Klok dan kawan-kawan berada di posisi bawah dengan menempati peringkat 16 klasemen sementara di reguler series.

Bojan Hodak pun heran dengan kekuatan Persib saat itu, mereka justru berada di papan bawah Liga 1.

“Ketika saya tiba, saya tidak tahu kenapa tim berada di urutan 16. Saya juga tidak tahu sebenarnya apa perubahan yang saya lakukan di sini,” kata Bojan Hodak di Stadion Sidolig, Bandung, Kamis (23/5/2024).

Persib Bandung

Pelatih yang sebelumnya menangani Kuala Lumpur City FC di Liga Malaysia ini merasa pertanyaan ini lebih layak dilayangkan kepada orang lain. Sebab menurutnya, dia hanya menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung.

