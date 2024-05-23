Mulai Berbenah, PSIS Semarang Beri Kesempatan Trial 6 Pemain Asing

SEMARANG – PSIS Semarang langsung berbenah menatap Liga 1 2024-2025. Mereka memberi kesempatan trial atau uji coba kepada enam pemain asing di tengah masih berlangsungnya Championship Series Liga 1 2023-2024.

Laskar Mahesa Jenar yang finis di posisi enam klasemen akhir Liga 1 2023-2024, sudah mulai berlatih sejak 20 Mei di Wisesa PSIS Training Ground, Kabupaten Demak. Rencananya, dalam waktu dekat mereka akan mengikuti turnamen bertajuk RCTI Premium Sports.

Dalam persiapannya, PSIS melakukan seleksi kepada enam pemain asing. Mereka adalah Adam Mitter (Inggris/Bek Tengah), Roger Bonet (Spanyol/Bek Tengah), Reza Heidari (Iran/Finlandia/Gelandang), Deri Corfe (Inggris/Winger dan Striker), Gabriele Rolando (Italia/Winger), dan Yevhen Bokhasvhili (Ukraina/Striker).

CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, mengungkapkan seleksi ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memulai persiapan menatap Liga 1 musim depan. Selain pemain asing, ia menyebut timnya bakal menyaring sejumlah pemain muda yang layak untuk disodorkan kontrak.

"Ini baru awal persiapan. Persiapan yang kami lakukan sejak dini. Turnamen terdekat, kami ingin tahu anak-anak muda dan juga seleksi terhadap pemain asing,” kata Yoyok dikutip dari laman resmi PT LIB, Kamis (23/5/2024).

“Sementara pemain asing yang masih kontrak, kami liburkan karena sudah tahu kualitasnya. Nanti yang trial ini kalau tidak sesuai ekspektasi, ya belum kita kontrak dan kami terus berburu juga," tambah anggota DPR RI itu.