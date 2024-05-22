Kata-Kata Justin Hubner Setelah Kena Kartu Merah di Laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka

JUSTIN Hubner menyindir netizen Indonesia setelah terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka di babak Ketiga Piala Liga Jepang 2024, Rabu (22/5/2024) malam WIB. Ia mengatakan sebagai pemain Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun jika tak mau dihujat.

“Haha Anda tidak bisa membuat kesalahan jika Anda bermain untuk Indonesia. Satu hari Anda dipilih sebagai pemain terbaik, tapi di hari lain Anda bisa jadi pemain terburuk,” tulis Justin Hubner diunggahan akun Instagram @jebreeetmedia yang membahas kartu merah Justin Hubner.

(Justin Hubner terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka. (Foto: Instagram/@jebreetmedia)

Meski begitu, bek 20 tahun ini memaklumi netizen Indonesia. Ia mengaku tetap mencintai semuanya.

“Lucu melihat beberapa komentar, namun cinta untuk semuanya,” lanjut pemain yang sedang dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka ini.

Dalam laga sore hingga malam tadi, Justin Hubner terkena kartu merah di menit 17. Ia dinilai wasit melanggar pemain FC Ryukyu, Haruko Shirai, dalam kondisi satu lawan satu.

Karena kalah cepat, Justin Hubner terlihat menarik pemain lawan. Alhasil, Justin Hubner yang menjadi orang paling terakhir di lini pertahanan Cerezo Osaka (di luar kiper) langsung dihadiahi kartu merah oleh wasit.