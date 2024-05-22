Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Justin Hubner Setelah Kena Kartu Merah di Laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |22:08 WIB
Kata-Kata Justin Hubner Setelah Kena Kartu Merah di Laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka
Justin Hubner terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

JUSTIN Hubner menyindir netizen Indonesia setelah terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka di babak Ketiga Piala Liga Jepang 2024, Rabu (22/5/2024) malam WIB. Ia mengatakan sebagai pemain Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan sedikitpun jika tak mau dihujat.

“Haha Anda tidak bisa membuat kesalahan jika Anda bermain untuk Indonesia. Satu hari Anda dipilih sebagai pemain terbaik, tapi di hari lain Anda bisa jadi pemain terburuk,” tulis Justin Hubner diunggahan akun Instagram @jebreeetmedia yang membahas kartu merah Justin Hubner.

Justin Hubner terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka. (Foto: Instagram/@jebreetmedia)

(Justin Hubner terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka. (Foto: Instagram/@jebreetmedia)

Meski begitu, bek 20 tahun ini memaklumi netizen Indonesia. Ia mengaku tetap mencintai semuanya.

“Lucu melihat beberapa komentar, namun cinta untuk semuanya,” lanjut pemain yang sedang dipinjamkan Wolverhampton Wanderers ke Cerezo Osaka ini.

Dalam laga sore hingga malam tadi, Justin Hubner terkena kartu merah di menit 17. Ia dinilai wasit melanggar pemain FC Ryukyu, Haruko Shirai, dalam kondisi satu lawan satu.

Karena kalah cepat, Justin Hubner terlihat menarik pemain lawan. Alhasil, Justin Hubner yang menjadi orang paling terakhir di lini pertahanan Cerezo Osaka (di luar kiper) langsung dihadiahi kartu merah oleh wasit.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187166/peri_sandria_meminta_pssi_memilih_calon_terbaik_untuk_mengisi_kursi_pelatih_timnas_indonesia-AiuN_large.jpg
Peri Sandria Minta PSSI Pilih Calon Terbaik untuk Pelatih Timnas Indonesia: Jangan Beli Kucing dalam Karung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187136/timur_kapadze_resmi_gagal_menjadi_pelatih_timnas_indonesia-KwS8_large.jpg
Breaking News: Timur Kapadze Resmi Gagal Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Putuskan Gabung Klub Uzbekistan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187113/berikut_dua_calon_pelatih_timnas_indonesia_yang_dikabarkan_sudah_diwawancarai_pssi-eZc9_large.jpg
2 Calon Pelatih Timnas Indonesia yang Dikabarkan Sudah Diwawancarai PSSI, Nomor 1 Sempat Kunjungi Jakarta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3187054/simak_adu_gaji_calon_pelatih_timnas_indonesia_giovanni_van_bronckhorst_dengan_john_herdman-9qwF_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Giovanni van Bronckhorst dengan John Herdman, Bak Langit dan Bumi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/01/51/1650409/live-di-gtv-dukung-perjuangan-garuda-muda-pertahankan-emas-sea-games-2025-mfg.webp
Live di GTV, Dukung Perjuangan Garuda Muda Pertahankan Emas SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/10/Taufik_Hidayat.jpg
Terungkap! Ini Alasan Pengukuhan Atlet SEA Games Ditunda hingga Awal Desember
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement