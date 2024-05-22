Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Toni Kroos, Pemain Real Madrid yang Putuskan Pensiun Ini Ternyata pernah Main di SUGBK dan Cetak Gol ke Gawang Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |11:58 WIB
Kisah Toni Kroos, Pemain Real Madrid yang Putuskan Pensiun Ini Ternyata pernah Main di SUGBK dan Cetak Gol ke Gawang Timnas Indonesia
Toni Kroos akan pensiun usai gelaran Euro 2024 (Foto: Real Madrid)
A
A
A

KABAR mengejutkan datang dari gelandang Real Madrid, Toni Kroos. Pemain yang membela Los Blancos sejak 2014 ini mendadak mengumumkan rencananya untuk pensiun dari dunia sepakbola.

Toni Kroos merupakan pemain asal Jerman yang tumbuh dan berkembang di Bundesliga. Setelah meraih kesuksesan bersama dengan Bayern Munchen, ia kemudian bergabung dengan Real Madrid.

Di Madrid, performanya semakin luar biasa. Empat trofi Liga Champions, lima FIFA Club World Cup, empat gelar La Liga, Sempat Super Copa Spanyol, satu Copa Del Rey, hingga empat UEFA Super Cup menjadi sederet gelar yang ia raih bersama Los Blancos.

Namun setelah perjalanan 10 tahunnya di Santiago Bernabeu, Toni Kroos memutuskan untuk gantung sepatu di usianya yang masih 34 tahun. Hal itu ia sampaikan melalui akun instagram pribadinya.

“Namun secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih, para Madridista terkasih, atas kasih sayang dan cinta kalian sejak hari pertama hingga hari terakhir.” kata Toni Kroos pada unggahan instagram pribadinya.

“Pada saat yang sama keputusan ini berarti karir saya sebagai pesepakbola aktif akan berakhir musim panas ini setelah kejuaraan Euro. Seperti yang selalu saya katakan: Real Madrid adalah dan akan menjadi klub terakhir saya.” sambungnya.

