HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luka Modric Kirim Pesan Haru untuk Toni Kroos yang Pensiun Usai Euro 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |08:50 WIB
Luka Modric Kirim Pesan Haru untuk Toni Kroos yang Pensiun Usai Euro 2024
Toni Kroos dan Luka Modric (Foto: Reuters)
MADRID – Toni Kroos memutuskan pensiun usai membela Timnas Jerman di gelaran Euro 2024. Luka Modric mengirim pesan perpisahan penuh haru yang mengenang masa-masa bersama Kroos di Real Madrid.

Toni Kroos memutuskan gantung sepatu usai berkarier di dunia sepak bola sejak 2002. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu akan pensiun selepas gelaran Piala Eropa yang berlangsung pada 14 Juni – 14 Juli 2024.

Turnamen itu akan menjadi kali terakhir Kroos mengenakan seragam Der Panzer -julukan Timnas Jerman. Sementara, Kroos juga akan menjalani pertandingan terakhir bersama Real Madrid di final Liga Champions 2023-2024 pada 2 Juni 2024.

Modric yang merupakan salah satu rekan setim terlama Kroos di Real Madrid merasa sedih. Gelandang asal Kroasia itu mengaku sangat senang bisa bermain bersama Kroos selama berkarier di Los Blancos -julukan Real Madrid.

“Toni yang terhormat, Sulit bagi saya untuk menulis kata-kata ini. Dunia sepak bola sedih karena seorang pesepakbola bersejarah akan pergi, dan saya akui saya juga sangat sedih. Sobat, Anda adalah legenda olahraga ini dan legenda Real Madrid. Saya sangat menikmati bermain bersama Anda,” kata Modric dilansir dari Goal Internasional, Rabu (22/5/2024).

“Merupakan suatu kehormatan untuk berbagi lini tengah Real Madrid dengan Anda. Anda memiliki kualitas yang membuat Anda menjadi pesepakbola yang unik dan istimewa, dan tidak akan pernah ada Toni Kroos yang lain,” tambahnya.

