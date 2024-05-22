Shayne Pattynama Geram Ada Akun TikTok Palsu Mengatasnamakan Dirinya

SHAYNE Pattynama merasa geram dengan adanya akun media sosial Tiktok yang mengatasnamakan dirinya. Ia menegaskan hanya punya akun TikTok pribadi @shayne.pattynama20.

Pattynama menjadi salah satu pemain keturunan yang memiliki banyak penggemar. Selain memiliki akurasi umpan yang akurat, banyak penggemar Timnas Indonesia yang kagum dengan penampilannya.

Kepopulerannya tersebut rupanya dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sebab, ada akun TikTok yang mengatasnamakan Pattynama dengan membagikan kegiatan baik di dalam mau pun luar lapangan.

Akun TikTok palsu @shayne.pttynama itu memiliki 7.453 pengikut dengan 167 ribu orang menyukai konten yang diunggah. Bahkan, sebanyak 1 juta orang melihat salah satu unggahan tersebut dan mendapatkan 74,3 ribu like dan 349 komentar.

Menyadari ada orang yang menggunakan namanya untuk keuntungan pribadi, Pattynama langsung menegaskan akun tersebut bukanlah miliknya. Ia menjelaskan @shayne.pattynama20 adalah akun TikTok pribadinya.

"Ini bukan TikTok saya. Tiktok saya adalah @shayne.pattynama20," tulis Pattynama dikutip dari unggahan instagram pribadinya @s.pattynama, Rabu (22/5/2024).