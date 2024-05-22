Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Hadapi Madura United di Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Nick Kuipers: Tak Ada yang Spesial

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |04:58 WIB
Persib Bandung Hadapi Madura United di Final Championship Series Liga 1 2023-2024, Nick Kuipers: Tak Ada yang Spesial
Nick Kuipers menganggap tidak ada yang spesial dari laga Persib Bandung vs Madura United (Foto: Instagram/@kuipersnick)
BANDUNG - Bek Persib Bandung, Nick Kuipers, memastikan tidak ada yang spesial saat menghadapi Madura United di babak final Championship Series Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan digelar dua leg pada 26 dan 31 Mei.

Kuipers mengatakan persiapan yang dilakukan dalam menghadapi babak final ini masih tetap sama seperti pertandingan lainnya. Apalagi, ia juga mengaku sudah menyaksikan pertandingan Madura United saat melawan Borneo FC di babak semifinal.

Persib Bandung vs Madura United

“Tentu kami menonton laga antara Madura dan Borneo, jadi kami harus siap untuk final. Tapi tidak ada yang begitu spesial,” ungkap Kuipers di Stadion Sidolig, Bandung, dikutip Rabu (22/5/2024).

Bek asal Belanda itu mengaku sangat berhasrat untuk bisa mengalahkan Madura United dan membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. Sebab, ia sudah lima tahun bersama Maung Bandung.

“Setiap tahunnya tentu saya memiliki motivasi untuk mendapatkan trofi. Tapi untuk saat ini, kami sudah sangat dekat dan untuk sekarang kami tentu saja harus menang,” tegas Kuipers.

Pemain bertubuh jangkung itu memahami Madura United bukan tim yang mudah untuk dikalahkan. Terbukti, Laskar Sapeh Kerrab berhasil melaju ke babak final dengan mengalahkan Borneo FC di babak semifinal.

Halaman:
1 2
      
