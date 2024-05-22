Efektivitas Serangan Balik Jadi Kunci Madura United Sikat Borneo FC di Semifinal Championship Series Liga 1 2023-2024

BALIKPAPAN – Caretaker Madura United, Rakhmat Basuki, menilai serangan balik yang efektif menjadi kunci kemenangan atas Borneo FC di leg II semifinal Championship Series 2023-2024. Tim tamu menang 3-2 sekaligus melesat ke final dengan keunggulan agregat 4-2.

Bertandang ke Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Minggu 20 Mei 2024, Laskar Sapee Kerrab kejebolan lebih dulu pada menit 12 oleh Muhammad Alfharezzi Buffon. Namun, tujuh menit berselang, mereka mampu menyamakan kedudukan lewat tandukan Dalberto.

Sayangnya, di pengujung babak pertama Madura United kembali kebobolan oleh Pesut Etam lewat gol penalti Felipe Cadenazzi. Beruntung, dua gol Malik Risaldi pada menit 58 dan 67 yang berawal dari serangan balik, sukses dicetak tim tamu sehingga mereka mengakhiri laga dengan kemenangan.

Rakhmat mengungkapkan hasil positif itu didapat karena strategi yang disiapkannya mampu dieksekusi dengan sempurna oleh anak buahnya. Ia tahu Borneo FC bakal tampil sangat menyerang sehingga timnya perlu bersabar saat bertahan dan harus mengandalkan serangan balik untuk mencuri gol.

"Alhamdulillah, kami menang di sini. Rencana yang berjalan dengan baik," kata Rakhmat dilansir dari laman resmi PT LIB, Rabu (22/5/2024).

"Kami tahu Borneo FC akan bermain agresif, berani bermain keluar. Kami selalu bilang ke pemain agar bersabar dalam bertahan dan sembari mencari celah dan waktu yang tepat untuk serangan balik," tambah pria asal Indonesia itu.