Usai Dipakai Konser NCT Dream, Begini Kondisi Rumput SUGBK Jelang Digunakan Timnas Indonesia Berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga di SUGBK. (Foto: PSSI)

KONDISI rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, jadi sorotan jelang dipakai Timnas Indonesia berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, SUGBK diketahui baru saja dipakai menggelar konser boyband Korea Selatan, NCT Dream.

Direktur Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Hadi Sulistia, pun memberi penjelasan mengenai kondisi rumput usai digunakan konser NCT Dream. Ia mengatakan kondisi rumput SUGBK dalam keadaan baik.

Ya, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga sisa putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga tersebut berlangsung di SUGBK.

Kondisi rumput SUGBK pun mendapat sorotan menjelang dua laga penting Skuad Garuda itu. Sebab, stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu sempat digunakan untuk konser NCT Dream pada 18 Maret 2024.

Sebanyak 36 ribu penggemar grup musik asal Korea Selatan itu memadati acara musik tersebut. Usai menggelar konser, di media sosial tersebar luas kondisi rumput SUGBK menguning.

Kendati demikian, Hadi Sulistia memastikan kondisi rumput SUGBK tetap baik-baik saja usai digunakan untuk konser musik. Ia menjelaskan selama konser musik berlangsung rumput SUGBK menggunakan penutup rumput berstandar internasional.