HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Dipakai Konser NCT Dream, Begini Kondisi Rumput SUGBK Jelang Digunakan Timnas Indonesia Berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 21 Mei 2024 |16:06 WIB
Usai Dipakai Konser NCT Dream, Begini Kondisi Rumput SUGBK Jelang Digunakan Timnas Indonesia Berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga di SUGBK. (Foto: PSSI)
A
A
A

KONDISI rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, jadi sorotan jelang dipakai Timnas Indonesia berlaga di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, SUGBK diketahui baru saja dipakai menggelar konser boyband Korea Selatan, NCT Dream.

Direktur Umum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK), Hadi Sulistia, pun memberi penjelasan mengenai kondisi rumput usai digunakan konser NCT Dream. Ia mengatakan kondisi rumput SUGBK dalam keadaan baik.

Timnas Indonesia kala main di SUGBK

Ya, Timnas Indonesia akan menjalani dua laga sisa putaran kedua Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kedua laga tersebut berlangsung di SUGBK.

Kondisi rumput SUGBK pun mendapat sorotan menjelang dua laga penting Skuad Garuda itu. Sebab, stadion berkapasitas 78 ribu penonton itu sempat digunakan untuk konser NCT Dream pada 18 Maret 2024.

Sebanyak 36 ribu penggemar grup musik asal Korea Selatan itu memadati acara musik tersebut. Usai menggelar konser, di media sosial tersebar luas kondisi rumput SUGBK menguning.

Kendati demikian, Hadi Sulistia memastikan kondisi rumput SUGBK tetap baik-baik saja usai digunakan untuk konser musik. Ia menjelaskan selama konser musik berlangsung rumput SUGBK menggunakan penutup rumput berstandar internasional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
