Arema FC Hanya Pertahankan 2 Pemain Asing untuk Liga 1 2024-2025

MALANG – Arema FC mengisyaratkan hanya mempertahankan dua dari enam pemain asingnya. Hal ini setelah manajemen dan tim pelatih melakukan evaluasi usai berakhirnya seri reguler Liga 1 2023-2024.

General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi mengatakan, evaluasi pemain asing memang karena kerap menjadi sorotan sepanjang musim Liga 1 bergulir. Sebab, beberapa di antaranya bermain tidak sesuai harapan.

"Tidak semua pemain asing kami pertahankan. Bahkan mayoritas tidak diperpanjang," kata Yusrinal, dikutip pada Selasa (21/5/2024).

Namun Inal -apaan akrabnya- tidak menyebutkan, siapa saja pemain yang tidak lagi berbaju Arema FC musim depan. Ia yakin publik sudah dapat menebak nama-namanya.

Sejauh ini, hanya dua pemain saja yang selalu jadi pilihan pelatih selama seri reguler Liga 1 2023-2024. Mereka adalah Julian Guevara dan Charles Lokolingoy.