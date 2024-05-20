Media Italia Sebut Emil Audero Gagal Masuk Skuad Timnas Italia di Euro 2024, Waktunya Gabung Timnas Indonesia?

MEDIA Italia, Football Italia, menyebut Emil Audero gagal masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024. Apakah ini waktunya Emil Audero membelot untuk mendapatkan paspor Indonesia dan memperkuat Timnas Indonesia?

Football Italia merilis 31 nama sementara yang bakal dirilis pelatih Timnas Italia, Luciano Spaletti. Dari 31 nama itu, Luciano Spaletti akan mereduksinya menjadi 23-26 nama saja untuk dibawa ke Euro 2024 yang dilangsungkan di Jerman pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024.

(Emil Audero disebut gagal masuk skuad Timnas Italia di Euro 2024)

Dari 31 nama itu, tidak terdapat Sosok penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero. Kiper yang membantu Inter Milan juara Liga Italia 2023-2024 ini kalah saing dari empat kiper lain, yakni Gianluigi Donarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur), Marco Carnesecchi (Atalanta) dan Alex Meret (Napoli).

Tak kunjung dipanggil Timnas Italia hingga usianya menginjak 27 tahun, apakah ini waktu yang tepat baginya membela Timnas Indonesia? Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang berharap Emil Audero mau memperkuat skuad Garuda.

Tenaga dan kualitas Emil Audero dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Bersua negara-negara top Asia macam Jepang, Australia hingga Korea Selatan, Timnas Indonesia membutuhkan tambahan tenaga pemain berkualitas.

Medio April 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat bertemu dengan Emil Audero di Milan, Italia. Erick Thohir pun terlihat bersalaman dengan Emil Audero, layaknya saat mengesahkan pemain Keturunan yang mengonfirmasi siap memperkuat skuad Garuda.