5 Pemain yang Rela Absen di Euro 2024 demi Perkuat Timnas Indonesia, Nomor 1 Jadi Andalan di Liga Italia!

Berikut 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Sejumlah pemain Keturunan rela berganti kewarganegaraan dari Belanda menjadi Indonesia.

Padahal, pemain-pemain ini memiliki kualitas. Jika mau bersabar, hanya masalah waktu bagi mereka membela Timnas Belanda dan Tampil di Euro 2024. Namun, karena keputusannya berganti paspor menjadi Indonesia, pemain-pemain ini kemudian gagal memperkuat Der Oranje -julukan Timnas Belanda- di Euro 2024. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pemain yang rela absen di Euro 2024 demi memperkuat Timnas Indonesia:

5. Maarten Paes





Secara statistik, Maarten Paes tidak kalah ketimbang empat kiper Timnas Belanda yang diproyeksikan mentas di Euro 2024, yakni Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Nick Quinten Olij (Sparta Rotterdam) dan Justin Bijlow (Feyenoord Rotterdam).

Menjadi tulang punggung FC Dallas, Maarten Paes dapat bersaing dengan kiper-kiper lain. Terlebih, nama-nama di atas merupakan muka baru di Timnas Belanda. Justin Bijlow baru delapan kali membela Timnas Belanda, Mark Flekken (tujuh), Bart Verbruggen (lima), Nick Quinten Olij (0).

4. Justin Hubner





Persaingan di lini belakang Timnas Belanda memang sengit, mengingat terdapat nama Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Stefan de Vrij (Inter Milan) dan Kapten Virgil van Dijk (Liverpool).

Namun, bek 20 tahun ini bisa saja dibawa ke Euro 2024 (jika masih memegang paspor Belanda) demi mendapatkan pengalaman tambahan.