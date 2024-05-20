Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komunikasi Antar Pemain Masih Jadi Tantangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 20 Mei 2024 |04:52 WIB
Komunikasi Antar Pemain Masih Jadi Tantangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong (Foto: Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA – Shin Tae Yong mengakui membenahi komunikasi antar pemain masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) terbesarnya di Timnas Indonesia. Sebab menurutnya, para pemain Indonesia terlalu ramah sehingga sungkan untuk menegur pemain lain ketika terjadi kesalahan di atas lapangan.

Shin Tae Yong telah 4,5 tahun melatih Timnas Indonesia. Dia pun dipastikan akan lebih lama lagi menukangi Skuad Garuda setelah kontraknya bakal diperpanjang hingga 2027 mendatang.

Dalam periode tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu bisa dibilang telah membuat progres yang apik untuk permainan Timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari prestasi yang belum lama ini berhasil dicapainya.

Yang pertama, Shin Tae Yong membawa Skuad Garuda melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama dalam sejarah. Kemudian, dia mengantarkan Timnas Indonesia U-23, yang merupakan debutan, menjadi semifinalis dan finis di peringkat empat Piala Asia U-23 2024 yang mana itu juga baru kali pertama terjadi dalam sejarah sepakbola Tanah Air.

Bahkan, Marselino Ferdinan dan kolega nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, mereka kalah 0-1 dari Guinea U-23 di babak playoff untuk mengamankan tiket terakhir ke ajang empat tahunan itu.

Walau sudah menunjukkan perkembangan yang positif, ternyata masih ada hal yang perlu dibenahi oleh Shin Tae Yong dari timnya, yakni soal komunikasi antar pemain. Kata dia, itu menjadi salah satu tantangan terbesarnya selama melatih Tim Merah-Putih karena para pemain Indonesia sungkan untuk menegur pemain lain jika ada kesalahan yang terjadi di atas lapangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/51/3186541/berikut_empat_pelatih_asing_tersukses_di_timnas_indonesia-SPAI_large.jpg
4 Pelatih Asing Tersukses di Timnas Indonesia, Nomor 1 Beri Emas SEA Games!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186178/sumardji-is0A_large.jpg
Anti Salah Pilih, PSSI Siapkan Daftar Panjang Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186385/jean_paul_van_gastel_diketahui_pernah_jadi_asisten_pelatih_giovanni_van_bronckhorst-ipQU_large.jpeg
Pernah Jadi Asistennya, Jean-Paul van Gastel Komentari Peluang Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/51/3186250/berikut_tiga_pelatih_asal_inggris_yang_cocok_latih_timnas_indonesia-VN1v_large.jpg
3 Pelatih Asal Inggris yang Cocok Latih Timnas Indonesia, Nomor 1 Pernah Kunjungi SUGBK
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/28/11/1649519/persija-rayakan-hut-ke97-dengan-manis-sikat-psim-yogyakarta-20-htc.webp
Persija Rayakan HUT ke-97 dengan Manis, Sikat PSIM Yogyakarta 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/08/alex_pastoor_1.jpg
Alex Pastoor Dinilai Tak Layak Jadi Pelatih Ajax Amsterdam, Apa Alasannya?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement