Komunikasi Antar Pemain Masih Jadi Tantangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

JAKARTA – Shin Tae Yong mengakui membenahi komunikasi antar pemain masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) terbesarnya di Timnas Indonesia. Sebab menurutnya, para pemain Indonesia terlalu ramah sehingga sungkan untuk menegur pemain lain ketika terjadi kesalahan di atas lapangan.

Shin Tae Yong telah 4,5 tahun melatih Timnas Indonesia. Dia pun dipastikan akan lebih lama lagi menukangi Skuad Garuda setelah kontraknya bakal diperpanjang hingga 2027 mendatang.

Dalam periode tersebut, pelatih asal Korea Selatan itu bisa dibilang telah membuat progres yang apik untuk permainan Timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari prestasi yang belum lama ini berhasil dicapainya.

Yang pertama, Shin Tae Yong membawa Skuad Garuda melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama dalam sejarah. Kemudian, dia mengantarkan Timnas Indonesia U-23, yang merupakan debutan, menjadi semifinalis dan finis di peringkat empat Piala Asia U-23 2024 yang mana itu juga baru kali pertama terjadi dalam sejarah sepakbola Tanah Air.

Bahkan, Marselino Ferdinan dan kolega nyaris lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, mereka kalah 0-1 dari Guinea U-23 di babak playoff untuk mengamankan tiket terakhir ke ajang empat tahunan itu.

Walau sudah menunjukkan perkembangan yang positif, ternyata masih ada hal yang perlu dibenahi oleh Shin Tae Yong dari timnya, yakni soal komunikasi antar pemain. Kata dia, itu menjadi salah satu tantangan terbesarnya selama melatih Tim Merah-Putih karena para pemain Indonesia sungkan untuk menegur pemain lain jika ada kesalahan yang terjadi di atas lapangan.