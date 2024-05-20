Menggila di Championship Series Liga 1 2023-2024, Malik Risaldi Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina?

MENGGILA di Championship Series Liga 1 2023-2024, Malik Risaldi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina? Malik Risaldi menjadi Sorotan dalam laga leg II semifinal Liga 1 2023-2024 yang mempertemukan Borneo FC dengan sang tim, Madura United, di Stadion Batakan, Balikpapan, Minggu 19 Mei 2024 malam WIB.

Bermain sebagai winger kanan, pesepakbola 27 tahun ini mencetak dua gol, sekaligus membantu Madura United menang 3-2 atas Borneo FC. Berkat kemenangan ini, Madura United lolos ke final Liga 1 2023-2024 setelah sebelumnya juga menang 1-0 di leg I semifinal.

(Malik Risaldi bawa Madura United menang 3-2 atas Borneo FC. (Foto: Instagram/@maduraunited.fc)

Secara statistik, Malik Risaldi sejatinya tampil oke bersama Laskar Sape Kerrab -julukan Madura United- musim ini. Dari 34 laga di Liga 1 2023-2024, Malik Risaldi mengemas 13 gol dan empat assist.

Bahkan gol-gol yang dicetak Malik Risaldi di Liga 1 2023-2024, dibobol ke gawang tim-tim besar. Sebut saja PSM Makassar, Borneo FC hingga Dewa United. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Malik Risaldi bakal dipanggil ke Timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina?

Peluang itu ada meski kansya kecil. Sekadar diketahui, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji mengatakan akan ada penambahan dua pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Irak dan Filipina.

Bukan tak mungkin, satu slot di antaranya diisi Malik Risaldi. Terlebih, Timnas Indonesia kehilangan satu winger lincar jelang lawan Irak dan Filipina, yakni Witan Sulaeman yang harus menjalani ibadah haji.