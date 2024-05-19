Hasil Sparta Rotterdam vs SC Heerenveen di Liga Belanda 2023-2024: Thom Haye Bikin Assist, De Superfriezen Kalah 1-2

ROTTERDAM – SC Heerenveen menghadapi Sparta Rotterdam di pekan terakhir Liga Belanda 2023-2024. Bertamu ke Stadion Sparta Het Kasteel, Minggu (19/5/2024) pukul 19.30 WIB, De Superfriezen kalah tipis dengan skor 1-2.

Thom Haye masuk dari bangku cadangan pada laga kali ini. Meski ikut membuat assist, gelandang Timnas Indonesia itu gagal membawa timnya terhindar dari kekalahan di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bermain sebagai tim tamu, Heerenveen tampil agresif ketimbang Sparta Rotterdam. Tim polesan Kees van Wonderen ini juga cukup mendominasi jalannya pertandingan sejak menit awal. Namun sayangnya, Thom Haye tidak masuk dalam starter di pertandingan ini.

Namun begitu, peluang demi peluang mampu diciptakan tim berjuluk De Superfriezen tersebut. Namun sampai laga memasuki menit ke-25, kedua kesebelasan belum ada yang mampu mencetak gol keunggulannya.

Heerenveen masih terus menebar ancaman. Terbukti sampai pertandingan memasuki menit ke-40, De Superfriezen mampu melesatkan tujuh tembakan yang mana tiga diantaranya mengarah ke gawang Sparta Rotterdam. Pada akhirnya, kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama.