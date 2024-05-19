Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Gagal Berkembang meski Sempat Menggila, Nomor 1 Okto Maniani

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |06:48 WIB
5 Pesepakbola Indonesia yang Kariernya Gagal Berkembang meski Sempat Menggila, Nomor 1 Okto Maniani
Okto Maniani sempat menjadi sorotan saat memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2010 (Foto: PSSI)
LIMA pesepakbola Indonesia yang kariernya gagal berkembang meski sempat menggila akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Para pemain ini bahkan langganan memperkuat Timnas Indonesia pada masanya.

Okezone akan membahas lima pesepakbola Indonesia yang kariernya gagal berkembang meski sempat menggila. Siapa saja mereka? berikut ulasannya

5. Syamsir Alam


Syamsir Alam sempat menjadi sorotan saat memperkuat Timnas Indonesia U-19. Penamilan apiknya di lapangan hijau membuat Syamsir Alam mendapat julukan sebagai wonderkid saat itu.

Syamsir Alam menjadi pemain yang mengikuti program SAD Uruguay dan dari sana ia meniti karier di sejumlah klub luar negeri seperti Penarol, CS Vise, dan DC United sebelum kembali ke Indonesia.

4. Yongki Aribowo


Nama Yongki Aribowo juga masuk dalam daftar kali ini. Insting tajamnya di lapangan membuat Yongki Aribowo jadi langganan Timnas Indonesia.

Di usianya yang saat itu menginjak 20 tahun, Yongki Aribowo digadang-gadang menjadi penerus Bambang Pamungkas. Sayang, ekspekstasi publik terlalu tinggi sementara performa Yongki Ariwbowo terus meredup dan menghilang.

Halaman: 1 2
1 2
      
